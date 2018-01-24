陕西丝绸之路博士后创新示范中心将落户中国西部科技创新港

1月24日，陕西省丝绸之路博士后创新示范中心授牌仪式在西安交通大学举行。

西部网讯（记者 彭芬 实习生 梁筱怡） 1月24日，陕西省丝绸之路博士后创新示范中心授牌仪式在西安交通大学举行。该中心将以“丝绸之路大学联盟”、“中国西部科技创新港”为依托，建设青年科技工作者创新创业和文化交流的国际平台，探索创新培养博士后的新机制、新模式，促进我省博士后工作快速发展。

据悉，丝绸之路博士后创新示范中心将建在中国西部科技创新港，以国家创新驱动发展战略为契机，以创新港23个研究院为创新平台，探索创新博士后培养新模式。

该中心将设立特别资助博士后计划，培养“三个面向”的顶尖创新人才；设立丝路联盟博士后计划，探索国际联合培养新模式；设立西部师资博士后计划，探索跨地域培养新模式；设立企业资助博士后计划，探索校企联合培养新模式。

西安交通大学是国家首批设立博士后科研流动站的单位之一，现拥有25个博士后流动站，在站工作939人，累计招收博士后2026人，科研成果突出，为国家和地方经济建设和社会发展做出了重要贡献。作为陕西省丝绸之路博士后创新示范中心建设单位，西安交大将充分利用陕西丰富、优质的科技、教育资源优势，构建培养创新人才的高地，推动陕西省博士后事业发展。

编辑： 张娟