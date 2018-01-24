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一图回顾2017年陕西省政协月度协商座谈会

时间：2018-01-24 22:58:08  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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一图回顾2017年陕西省政协月度协商座谈会

月度协商座谈会是陕西省政协进一步丰富协商形式，增加协商密度，推进政协工作制度化创新的又一积极探索。从2015年开始，陕西省政协每年组织委员、专家、学者同省政府、政协领导共同协商座谈，每期一个主题。

西部网讯（记者 李媛 实习生 梁筱怡）月度协商座谈会是陕西省政协进一步丰富协商形式，增加协商密度，推进政协工作制度化创新的又一积极探索。从2015年开始，陕西省政协每年组织委员、专家、学者同省政府、政协领导共同协商座谈，每期一个主题。

座谈会召开伊始，西部网、陕西头条就对每一期月度协商座谈会进行图文直播，并在座谈会召开之前，通过“民生热线”栏目收集网友反映的问题和建议，供座谈会参考。

2017年，陕西省政协共举办10次月度协商座谈会，涉及教育、医疗、养老、公共交通建设等多个民生领域。西部网记者梳理了2017年陕西省政协月度协商座谈会，就关键问题和建议进行图解展示。

编辑： 张娟

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