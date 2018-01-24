受降雪天气影响 西安北站管内29趟列车停运

西部网讯（记者 鲁鹏飞）受降雪天气影响，1月25日西安北车站管内共有29趟列车停运。
铁路部门提醒购买了以下停运车次车票的旅客，可在30日内（含当日）持车票办理退票，退票时不收取退票费。通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站办理退票；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口办理退票。
西安北车站提示：由于受降雪影响，近期车站管内晚点、停运列车较多，最新列车动态和信息请注意车站广播和公告，或拨打12306客服电话进行咨询。也可以关注“西铁资讯”官方微博、“西铁西安北火车站”官方微博来了解，以免影响行程。
停运车次如下：
福州至西安北G1902/3次
西安北至宝鸡南D6825次
宝鸡南至西安北D6804次、D6810次
西安北至福州G1904/1次
西安北至大荔D6892次
大荔至宝鸡南D6807次
西安北至大荔D6894次
大荔至西安北D6893次
上海虹桥至兰州西G1970/1次
兰州西至上海虹桥G1972/69次
西安北至荣成G1844/5次
荣成至西安北G1846/3次
西安北至青岛北G1856/7次
青岛北至西安北G1858/5次
西安北至义乌G1900/897次
义乌至西安北G1898/9次
西安北至上海虹桥G1942/39次、G1918/5次
上海虹桥至西安北G1924/5次、G1940/1次
西安北至天津西G1712次
天津西至西安北G1711次
西安北至北京西G662次、G656次、G658次
北京西至西安北G669次、G665次、G25次列车临时停运
编辑： 张娟
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