贾申利：陕西科教单位购置科研设备需要一些"共享思维"

陕西省政协委员贾申利：购置科研设备需要一些共享思维。

西部网讯（记者 敬泽昊）“我觉得陕西的高校、科研院所应该成立一个联盟，统筹协调购买各类大型科学仪器。”陕西省政协委员、西安交通大学校长助理贾申利在接受西部网、陕西头条记者采访时建议。

在贾申利看来，陕西作为科教资源大省，对各类科研设备需求旺盛，但由于各大高校和科研院所分别属于不同的系统，从不同渠道获得项目和资金。因为信息的不互通，造成在购买设备仪器时，重复现象严重。

贾申利告诉记者，他是做电气工程的，如今省内一些40万以上的大型设备，因为购置的单位太多，造成了资源的极大浪费。“好一些的平均一年能使用2000多个小时，差一些的一年平均使用时间只有几百个小时。”

因此他建议成立的一个科教联盟，就是希望能打破信息不互通的现状，从全局出发统筹购买各类科学仪器。“比如2000万一台的球差电镜，在买之前，联盟就应该研判全省究竟有多少需求，如果现有的资源已经可以满足全省使用，别的机构也就没必要购买了。”

贾申利表示，在国外这种联盟已经很多。一方面来自各个机构的科研人员在同一间实验室里，使用同一台设备，提高了使用效率也节约了成本，另一方面，这种共享开放的环境，让创意的火花能够在不断的碰撞中擦出，从而激活科研人员的创造力。

编辑： 张娟