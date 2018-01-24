西安年货节一摊位熟牛肉只卖35元一斤？ 竟是猪肉。

西安年货节一摊位熟牛肉只卖35元一斤？ 竟是猪肉。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）临近年关，家家户户都要多多少少的准备一些年货。而要说起买年货，西安市近几年兴起来的年货节或许是不错的选择。

元月22日，在西安市革命公园第四届利民年货节看到，一家名叫“陕南土特产”的摊位上生意显得格外红火。摊位上所卖的陕南豆腐干、腌制腊肉、藏红花甚至熟肉制品都是供不应求。

35元一斤熟牛肉 低于市场价三分之一

记者：“这是啥肉啊？”

摊贩：“牛肉，小黄牛肉。”

记者：“多钱一斤？”

摊贩：“有35的，也有38的。”

摊位上熟牛肉的价格分了两种，不带筋的比带筋的便宜了三块钱。

摊贩：“要了可以尝一下。”

记者：“牛肉没问题吧？”

摊贩：“没问题，你现场尝嘛。”

摊贩说，“真金不怕火炼”。

摊贩：“你尝一下，可香了。”

听到摊贩这么说，一位老人凑了过来。

老人：“你让我尝一下。”

老人品尝了大约一两分钟。

老人：“味道可以……”

说起肉的品质，刚刚品尝过的这位老人感觉还不错。

摊贩：“别人说得再好，相信自己的嘴巴。“

摊贩这么一鼓动，老人更动心了，买了47块钱的肉。

因为价格实惠，一会时间摊贩就做成了好几单生意，记者也花了20多块钱备了点年货，买了一小块牛肉。不过，当记者提着买来的牛肉和年货节上另外四五个摊位上卖的熟牛肉一对比之后，不由得起了疑惑。

摊贩：“我们这个肉50（一斤）。”

记者：“你的卖多少钱？”

摊贩：“这55（一斤）。”

都是熟牛肉，每斤的价格竟然相差了15元到20元不等。为何差别这么大呢？

摊位：“一分价钱一分货。”

记者了解到，目前，西安市场上每斤生牛肉的价格大约在30元到32元之间，生牛肉煮熟之后，牛肉的分量还会缩水大约四分之一左右。这样算下来，每斤熟牛肉的售价高于40块钱才能保本。那么，35块钱一斤的熟牛肉背后，到底隐藏着哪些不可告人的秘密呢？

为了揭开35元一斤的熟牛肉背后暗藏的猫腻，记者进行了更加深入的调查。

1月23日，带着这块传统年货熟牛肉，记者来到西安方欣肉都汇的四楼，这里聚集着众多专门批发各类熟肉制品的摊位。在这里，记者打算让众多批发商作为行家里手来对这块熟牛肉鉴别鉴别。

编辑： 张娟