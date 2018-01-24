春运期间 宝鸡火车站加开多趟列车保障旅客出行

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2018年春运即将到来，记者今天（1月24日）从宝鸡火车站了解到，春运期间，宝鸡火车站增加多趟列车，保障旅客顺畅出行。

2018年春运自2月1日起至3月12日止，节前15天，节后25天，共计40天。记者从宝鸡火车站了解到，随着宝兰高铁、西成客专以及兰渝线开通，宝鸡站运能结构发生较大变化，对客流影响较大，预计2018年春运全站发送旅客38.8万人，预计节前15天发送旅客13.5万人，节后25天发送旅客25.3万人。

涉及宝鸡火车站共有直通临客9对，其中节前5对，节后9对。分别为：基本方案6对，节前4对，节后6对；应急方案3对，节前1对，节后3对。

中国铁路西安局集团公司担当直通临客涉及宝鸡站的有1对列车西安～乌鲁木齐K4629/30次，为应急方案。3月1日—11日西安—乌鲁木齐间隔日加开K4629次，3月3日—13日乌鲁木齐—西安间隔日加开K4630次。

宝鸡火车站共安排管内临客7.5对，均为基本方案。其中节前开行6.5对，节后开行6.5对。分别是：西安—宝鸡T7019/20、T7021/2、K8199/200、K8153/4、T7013/4、K8171次，西安—略阳K8173/4、宝鸡—神木T7011/2次。

其中，2月18日—21日西安～宝鸡间加开K8153/4次，2月1日—3月12日西安—宝鸡间加开K8171次；2月1日—13日，2月18日—3月11日西安—略阳间加开K8173次，2月2日—14日，2月19日—3月12日略阳—西安间加开K8174次。

客流淡季停运直通列车K622/1次在春运期间恢复开行，根据客调命令情况，在春运前5～10天启动。西安—重庆K1002/3次改宝鸡始发。

编辑： 高政超