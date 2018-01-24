常州与宝鸡公益组织牵手 助力两地教育扶贫

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 1月24日上午，苏陕两省公益助学扶贫项目落地仪式在宝鸡市金台区硖石镇六川河小学举行。江苏省常州市与宝鸡市公益组织牵手，助力两地教育扶贫。
当天上午，在六川河小学，来自江苏常州公益助学联合会的志愿者为孩子们送来点读机、书籍、书包、文具、围巾、手套等礼物。
记者了解到，该项目由江苏常州公益助学联合会与宝鸡市渭滨区微公益发展中心共同发起，两地将围绕公益助学扶贫、关爱困境儿童等内容，在常州宝鸡两地积极开展教育扶贫活动。
编辑： 高政超
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