宝鸡修订老年人权益保障办法 独生子女可有10天护理假

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 近日，宝鸡市新修订的《宝鸡市老年人权益保障办法》（简称《办法》）公布，修订后的《办法》在老年人家庭赡养与扶养、社会保障、社会优待、社会服务等权益保障方面进行了细化，并增加了奖励与惩罚条款。新修订的《办法》2月1日起实行。
《办法》提出，对患病或者生活不能自理的老年人，赡养人应当照料，或者委托他人或者养老机构等照料，履行赡养义务；赡养人的配偶应当协助赡养人履行赡养义务。
赡养人应经常看望或问候老年人；对入住养老机构的老年人应定期看望，养老机构应当履行监督职责。
新修订的《办法》 提出，独生子女的父母年满60周岁，患病住院治疗期间，支持用人单位给予其子女每年度累计不超过10个工作日的护理照料假。护理休假期间，工资福利待遇不变。鼓励用人单位在老年节当天为其子女提供带薪休假。
赡养人不得以放弃继承权为理由，拒绝履行赡养义务。经老年人同意，赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议。居民委员会、村民委员会或者赡养人所在单位监督协议的履行。
对老年人的婚姻自由和再婚后的家庭生活，子女或者其他亲属不得干涉，赡养人的赡养义务不因老年人婚姻关系变化而消除。提倡老年人再婚前进行财产公证。
老年人依法立遗嘱处分个人所有财产或与扶养人、居委会、村委会、养老服务机构等组织或个人签订遗赠扶养协议的，任何单位或个人不得非法干涉。
新修订的《办法》增加了奖励与惩罚条款，对部门、社会组织、家庭、个人在老年事业发展中的各项工作提出了明确的奖励和处罚办法，增强了约束力。市、县（区）人民政府应当建立对敬老、养老、助老等维护老年人合法权益成绩显著的组织、家庭或者个人及做出突出贡献的老年人褒奖制度。
违反本《办法》，不履行保障老年人权益义务的，由县级以上老龄工作机构会同司法、民政、住建、旅游、文化、卫计等职能部门按照各自职责责令其改正。国家机关和国家工作人员不履行本办法规定的职责，由监察机关或其所在单位责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依纪给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
编辑： 高政超
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