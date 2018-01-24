孩子忘带试卷被罚跪 校方：将处罚涉事老师

因忘带试卷，老师竟让学生罚跪。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）在西安东郊，一位家长突然得知，孩子在学校被老师体罚，而且体罚的方式竟是让孩子跪在讲台前。
李先生：“要不是前几天别人告诉我，我还不知道娃在学校竟然有这样的遭遇。”
10岁的儿子强强，究竟在学校遭遇了什么？李先生说，他起初听到时，自己被吓了一跳！
李先生：“在周一的数学课，数学老师先是罚站，然后竟然让孩子跪在讲台前面。”
用下跪这样的方式处罚学生，家长都难以理解。那么，孩子到底犯了多大的错会令老师如此动怒呢？李先生再三询问后才得知，因为在当天的数学课上，强强等三名学生将老师教学要用到的试卷落在了家里，于是被老师要求罚站。
李先生：“站的过程中几个小孩可能有小动作，把后面黑板报的粉笔字擦掉了，用衣服擦掉了，然后就被要求在讲台前面罚跪。”
这一跪可是当着全班同学的面，孩子的心理能承受的了吗？李先生说，他打小就常听父辈的人说起这样一句话，“男儿膝下有黄金”。虽然是老话，但道理都懂，这样惩罚孩子真的好吗？
李先生：“我现在就担心孩子会不会对数学这门课厌烦，然后就是他长大以后这件事会不会对他造成心理阴影。”
反复琢磨这样事，李先生无论如何都没法劝说自己冷静下来。昨天他一夜没合眼，最担心的就是孩子日后的心理健康。他不知道，亲眼目睹整个过程的其他孩子，会是怎样的反应？强强会被这些同学们笑话吗？老师以后还会不会再这样对待其他孩子呢？事发后学校又是否知情？带着疑问，李先生来到了孩子所在的西安市灞桥区庆华小学。
西安市灞桥区庆华小学副校长：“我们到班里跟孩子们核实了，确实有这个情况。”
见到李先生，处理此事的学校副校长表示班里确有此事，并首先诚恳的跟家长道了歉，虽然没有见到体罚学生的陈姓数学老师，但校长表示老师本人已经意识到问题的严重性。
西安市灞桥区庆华小学副校长：“可能做法上面他确确实实是不符合教师的规范，职业道德规范必须要遵守它。”
表面看，被伤害的是个别学生，但老师的行为造成的负面影响，可能还包括了那些目睹其全过程的其他孩子们。校方表示，他们会尽快安排心理疏导。对这位老师的处罚，也会立刻提上日程。
西安市灞桥区庆华小学副校长：“我是想着在期末的总结会上点名批评，然后我们学校也有心理师，跟咱们心理师也说，一对一的来做（心理辅导）。”
接到强强之后，李先生也不忘给孩子叮嘱两句，他告诉孩子得意识到自己的问题，但至于老师的行为，他不希望孩子怀恨在心，希望孩子依然能把精力用在学习上。
编辑： 高政超
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23
娱乐”照片中，小S一脸素颜，皮肤白皙细腻。据悉，小S此次拍摄的新版《流星花园》戏份已经杀青。01-23
娱乐节目上李菲儿透露自己小时候在北方要穿四层裤子才能出门，被网友笑称为“毛裤女王”。01-23
娱乐作为本次保护犀牛的公益发起人，江一燕与非洲白犀牛相处作伴，为他们喂食、洗澡，近距离感受到人与自然和谐共生的动人。01-23
娱乐邓超晒出一个与阿米尔汗吃皮蛋的视频。视频中，阿米尔汗与邓超共同品尝半块皮蛋，面对如此独特的中国美食，阿米尔汗显的格外喜欢。01-23
娱乐据悉，何润东自导自演的电视剧《操场外》有望今年与观众见面，剧中何润东与家人会有怎样的对手戏，也只有等剧集上架才会揭晓。01-23
娱乐近日，潘玮柏出席巴黎时装周，并受品牌邀请一连辗转多个秀场看秀可谓行程满满。01-23
娱乐尽管有票补的限制，春节档依然是全年档期里最大的一块“蛋糕”，照样让各大片商挤破头。01-23
娱乐而在另外一段中视频中，小七躺在雪地打滚，十分可爱。妈妈维多利亚为她配文“Snow Angle”（雪天使），也是被女儿萌到不行。01-22