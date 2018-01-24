孩子忘带试卷被罚跪 校方：将处罚涉事老师

因忘带试卷，老师竟让学生罚跪。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）在西安东郊，一位家长突然得知，孩子在学校被老师体罚，而且体罚的方式竟是让孩子跪在讲台前。

李先生：“要不是前几天别人告诉我，我还不知道娃在学校竟然有这样的遭遇。”

10岁的儿子强强，究竟在学校遭遇了什么？李先生说，他起初听到时，自己被吓了一跳！

李先生：“在周一的数学课，数学老师先是罚站，然后竟然让孩子跪在讲台前面。”

用下跪这样的方式处罚学生，家长都难以理解。那么，孩子到底犯了多大的错会令老师如此动怒呢？李先生再三询问后才得知，因为在当天的数学课上，强强等三名学生将老师教学要用到的试卷落在了家里，于是被老师要求罚站。

李先生：“站的过程中几个小孩可能有小动作，把后面黑板报的粉笔字擦掉了，用衣服擦掉了，然后就被要求在讲台前面罚跪。”

这一跪可是当着全班同学的面，孩子的心理能承受的了吗？李先生说，他打小就常听父辈的人说起这样一句话，“男儿膝下有黄金”。虽然是老话，但道理都懂，这样惩罚孩子真的好吗？

李先生：“我现在就担心孩子会不会对数学这门课厌烦，然后就是他长大以后这件事会不会对他造成心理阴影。”

反复琢磨这样事，李先生无论如何都没法劝说自己冷静下来。昨天他一夜没合眼，最担心的就是孩子日后的心理健康。他不知道，亲眼目睹整个过程的其他孩子，会是怎样的反应？强强会被这些同学们笑话吗？老师以后还会不会再这样对待其他孩子呢？事发后学校又是否知情？带着疑问，李先生来到了孩子所在的西安市灞桥区庆华小学。

西安市灞桥区庆华小学副校长：“我们到班里跟孩子们核实了，确实有这个情况。”

见到李先生，处理此事的学校副校长表示班里确有此事，并首先诚恳的跟家长道了歉，虽然没有见到体罚学生的陈姓数学老师，但校长表示老师本人已经意识到问题的严重性。

西安市灞桥区庆华小学副校长：“可能做法上面他确确实实是不符合教师的规范，职业道德规范必须要遵守它。”

表面看，被伤害的是个别学生，但老师的行为造成的负面影响，可能还包括了那些目睹其全过程的其他孩子们。校方表示，他们会尽快安排心理疏导。对这位老师的处罚，也会立刻提上日程。

西安市灞桥区庆华小学副校长：“我是想着在期末的总结会上点名批评，然后我们学校也有心理师，跟咱们心理师也说，一对一的来做（心理辅导）。”

接到强强之后，李先生也不忘给孩子叮嘱两句，他告诉孩子得意识到自己的问题，但至于老师的行为，他不希望孩子怀恨在心，希望孩子依然能把精力用在学习上。

编辑： 高政超