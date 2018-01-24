西安一男子用面包车非法运输销售液化气被拘留

男子非法运输销售液化气被拘留。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）最近，西安西七路附近有两辆神秘面包车来回活动，被西安新城区执法人员当场拿下，满满当当塞了一车易燃易爆品，真是危险万分。
西安市新城区住建局燃气科工作人员黄湘涛：“有两辆面包车，一辆装16罐液化气，一辆装37罐液化气，一共53罐液化气。”
执法人员说，44岁的男子陈某整天开着面包车神出鬼没。经过蹲守，执法人员发现这家伙做得都是违法的危险生意。
西安市新城区住建局燃气科工作人员黄湘涛：“（陈某）没有取得液化气经营许可证，通过电话销售，车辆流动，并对车辆进行伪装。”
执法人员说要不是当场查获，一般人很难发现这两辆流窜在大街小巷的面包车上，竟然暗藏着巨大危险。
西安市新城区交通运输管理站稽查人员吴靓：“他这个车辆车况不好，凡是运输危险品的车都是在出厂前经过专业改装，取得相应的条件和运输资质，像他这种黑车，完全不具备运输危险品的条件。”
西安市新城区住建局燃气科科长刘顺明：“一辆车车上有37罐液化气，罐体一层一层往上摞着，在颠簸运输中容易产生静电，产生泄露，有爆炸的可能。”
这不是危言耸听，一旦发生危险后果不堪设想！因为非法运输售卖液化气，44岁的陈某被辖区派出所带走调查，目前已经被警方行政拘留。
编辑： 高政超
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