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宝鸡降雪 212省道对四轴以上货车实行交通管制

时间：2018-01-24 20:19:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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宝鸡降雪 212省道对四轴以上货车实行交通管制

1月24日上午，宝鸡市普降小雪，212省道秦岭段道路有少量积雪，道路湿滑，受降雪天气影响，212省道秦岭段对四轴以上（包含四轴）大型货车进行交通管制。

宝鸡降雪，212省道对四轴以上货车实行交通管制。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）1月24日上午，宝鸡市普降小雪，212省道秦岭段道路有少量积雪，道路湿滑，受降雪天气影响，212省道秦岭段对四轴以上（包含四轴）大型货车进行交通管制。

记者从宝鸡市公安局交通警支队了解到，受降雪天气影响，从今天早上开始，212省道135km以上路面有少量积雪，道路湿滑，重型半挂车通行困难；137km处有雾，能见度80m左右。渭滨交警大队桑园中队在212省道120km处已对四轴以上（包含四轴）大型货车进行交通管制，小型车辆须缓慢行驶，同时开启雾灯，保持安全行车距离，安全驾驶。

记者从凤县公安局交警大队了解到，截止下午15时30分，212省道凤县段、316国道凤县段经上午融雪作业后路面仍有少量积雪，道路湿滑，重型车辆通行困难，212省道凤县秦岭段梁顶起雾，能见度20米左右，凤县公安局交警大队在秦岭梁下巡检，对四轴以上（包含四轴）大型车辆进行交通管制。 

交警温馨提示：途经车辆应听从交警指挥，谨慎慢行，开启雾灯，保持安全行车距离，安全驾驶。

编辑： 高政超

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