【网络媒体走转改】汉中志愿者送腊八粥给留守学生 愿帮助学生家长回乡就业

汉中志愿者送腊八粥给留守学生。

孩子们听完腊八民俗后在教室里吃腊八粥。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）今天（1月24日）是农历腊月初八，很多地方都有吃腊八粥的习惯。在秦岭南麓的汉中市汉台区武乡镇一个山村学校，爱心志愿者和师生们一起了解中国传统节日，一起品尝腊八粥。

一场寒流袭来，室外温度已经降至零度，但汉中市汉台区毛寨小学的电教室里一片热闹，老师正在给各年级同学介绍腊八的由来。而在学校的厨房里，一大锅腊八粥正在呼呼冒着热气，正在忙活的两位爱心志愿者是职业厨师。为了熬好这锅腊八粥，大家提前几天就开始准备红枣、果仁等。

毛寨小学校长孟新建告诉记者，学校有不少留守家庭，孩子都是和爷爷奶奶生活，平时照顾他们基本生活已经很辛苦。今天学校把各年级孩子组织到一起，上了一节传统文化课，也是希望每个孩子都能喝一碗热乎乎的腊八粥，让他们记住中国人的传统节日。

毛寨小学位于秦岭南麓丘陵区，目前只有27名学生，贫困和留守儿童占了近三分之一。而这些爱心志愿者也常年在外打拼，眼前这些满脸稚气的孩子，让他们想起了家乡的妻儿。爱心志愿者闫卫斌是秦本纪秦滋味餐厅厨师长，他的老家在西安灞桥，儿子今年才五岁。但餐饮行业压力大，每年回家团圆的时间只有半个月左右，他希望在外打工的父母能多关爱孩子，如果愿意回汉中学手艺创业，他们公司愿意提供一切帮助。

为了让孩子们懂得感恩，毛寨小学的老师还请来几位学生的爷爷奶奶一起吃腊八粥，孩子们小心翼翼地把碗端到老人跟前，整个教室里都充满温情。

编辑： 魏梅