渭南迎来新一轮降温降雪 解除重污染天气应急响应

渭南市解除重污染天气应急响应。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 杨璐 张田鑫）从今天（1月24日）早上9点左右开始，渭南市各地迎来新一轮降温降雪天气。受此影响，渭南市空气质量好转，市重污染天气应急指挥部办公室决定：今天下午3点 解除渭南市重污染天气应急响应。目前，降雪仍在持续中。
渭南市空气质量实时发布系统显示：今天下午3点，渭南的空气质量指数（AQI）是 138，属“轻度污染 三级”，首要污染物 PM2.5。
渭南市气象台此前发布消息说，今天白天到25日，渭南全市以中雪为主，南部山区有大到暴雪，预计过程降水量为4到7毫米，过程降温6℃到8℃。
昨天，渭南市气象台发布暴雪蓝色预警，并请政府及农业等相关部门落实防雪灾和防冻害措施。渭南市创建办向渭南中心城市区级党政机关，各人民团体，中省驻渭有关单位发出通知，要求切实做好这次降雪天气的积雪清扫工作。
受冷空气影响，渭南市空气质量现已得到好转，市重污染天气应急指挥部办公室决定今天下午3点解除渭南市重污染天气应急响应。并提出应急解除后，请全市各县（市、区）人民政府和市级相关部门继续按照大气污染防治工作要求，加强源头管控，注重过程控制，确保各项防控措施落实。
编辑： 高政超
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