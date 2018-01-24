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西安一小区收取租户高额物业费 物价局责令整改

时间：2018-01-24 14:53:33  来源：西部网—陕西新闻网  作者：周到 马晴茹

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西安一小区收取租户高额物业费 物价局责令整改

1月18日，西部网报道了“西安一租户被要求缴高额物业费 物业：因为是群租”一事。1月22日，碑林区人民政府办公室给出回应，新艺城小区属商住楼。该物业公司收费分两类，正常居住业主物业费为0.9元一平/月，办公类物业费为2.5元一平/月。区物价局责令该物业办对群租类按公示的正常居住业主物业服务费的标准收取。

西部网讯（记者 周到 实习生 马晴茹）1月18日，西部网报道了“西安一租户被要求缴高额物业费”的情况。1月22日，碑林区人民政府办公室给出回应，针对网友反映的情况，区物价局已经责令物业进行整改，对群租类住户按正常居住业主的标准收取物业服务费。

新闻回顾：西安一租户被要求缴高额物业费 物业：因为是群租

近日，家住碑林区新艺城小区的袁女士向西部网“民生热线”栏目反映，称物业区别对待小区租户，要求租住户按照2.3元一平米的价格缴纳物业费。“小区业主都是9毛每平米的标准，物业说租户要涨到2块3一平米，如果我们不交，物业还会采取限制水电的措施。”

对此，碑林区人民政府办公室给予回复，通过调查，碑林区文艺北路新艺城小区属商住楼。该物业公司收取正常居住业主物业服务收费标准0.9元一平/月，用于办公的物业服务收费标准为2.5元一平/月。

目前，碑林区物价局已责令物业办对群租类住户按公示的0.9元一平/月的标准收取物业服务费。

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编辑： 马晴茹

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