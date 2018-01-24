西安一小区收取租户高额物业费 物价局责令整改

西部网讯（记者 周到 实习生 马晴茹）1月18日，西部网报道了“西安一租户被要求缴高额物业费”的情况。1月22日，碑林区人民政府办公室给出回应，针对网友反映的情况，区物价局已经责令物业进行整改，对群租类住户按正常居住业主的标准收取物业服务费。

新闻回顾：西安一租户被要求缴高额物业费 物业：因为是群租

近日，家住碑林区新艺城小区的袁女士向西部网“民生热线”栏目反映，称物业区别对待小区租户，要求租住户按照2.3元一平米的价格缴纳物业费。“小区业主都是9毛每平米的标准，物业说租户要涨到2块3一平米，如果我们不交，物业还会采取限制水电的措施。”

对此，碑林区人民政府办公室给予回复，通过调查，碑林区文艺北路新艺城小区属商住楼。该物业公司收取正常居住业主物业服务收费标准0.9元一平/月，用于办公的物业服务收费标准为2.5元一平/月。

目前，碑林区物价局已责令物业办对群租类住户按公示的0.9元一平/月的标准收取物业服务费。

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编辑： 马晴茹