凤翔县露天煤场污染环境被治理 胡和平答5条网友留言

1月24日，陕西省委书记胡和平集中答复5条网民留言。

西部网讯 凤翔县陈村镇露天煤场污染环境、彬县时尚未来小区电梯伤人、乾县铁佛村周边群众饮水困难……2018年1月24日，陕西省政府办公厅公布了陕西省委书记胡和平答复网民的5条留言。

一、凤翔县陈村镇露天煤场污染环境

留言原文：胡书记你好！凤翔县陈村镇庞家务村路边的露天堆放煤场问题，2017年3月我向宝鸡市人民政府网站市长信箱留言举报，回复说责成凤翔县人民政府严查处理。后续就不了了之，2017年6月，我实名向凤翔县工信局举报，两周以后政府执法部门现场查封了。但是两周以后煤场依然继续运营，漫天的煤灰已经搞的我们无法继续生活，难道说的环保大事就真的没人管吗？连续两次举报都无效果，老百姓真的无处申诉？望胡书记能看到！

回复意见：网友你好，你反映的问题已经宝鸡市政府核查。

经查，该煤场无抑尘网且场内未硬化，在装卸作业时有扬尘产生。目前，煤场所在地庞家务村与煤场所属公司签订了解除堆煤场租地合同的协议，收回原露天煤场租用的26.56亩土地承包经营权；同时责令该公司拆除了地磅，清理了地面剩余堆煤，并对原堆煤场地进行了新土覆盖作业。

二、彬县时尚未来小区电梯伤人

留言原文：书记您好！我是彬县时尚未来小区的一名业主，就在国庆放假期间！我小区电梯连续五天出现问题！十月三号是我！十月五号是我爸！现在我父子在医院，无人关心，无人出钱！县里的领导从不处理这些事情！他们就像踢皮球一样！县级有关部门单位一家踢一家！无人处理！小区电梯隔三差五就坏，请督促县政府核查处理！

回复意见：网友你好，你反映的问题已经咸阳市政府核查。

经维修，目前电梯运转已恢复正常。小区物业公司已与你达成一致并支付了相关费用。

三、乾县铁佛村周边群众饮水困难

留言原文：胡书记您好！铁佛村周边农民没水吃，经常停水，三伏天一停一个月，天冷了又开始停水。建议政府部门出钱给我们没有窖的打个窖，或者帮忙查查是不是管道又坏了，还是哪里修路把水挡住了。

回复意见：网友你好，你反映的问题已经咸阳市政府核查。

经查，因前段时间铁佛街道路面施工损坏供水管道，造成部分村组停水，经抢修后已恢复正常供水。

四、西安百脑汇涉嫌欺诈

留言原文：书记您好！12月8日中午，我们一起去百脑汇买手机，当时说好的900，店家要求先付款，付完款手机都还没有见呢，又说要加3000块钱充话费，不然手机拿不到，之前并没有说要充这话费，我们要求退款，他们不给，还恐吓我们，气焰嚣张，差点打我们了，就差抢钱了。最后强迫我们交了1700块钱，拿了一个只值900块钱的手机。百脑汇如此欺负坑骗学生，请相关部门核查。

回复意见：网友你好，你反映的问题已经西安市政府核查。

西安市工商局对该店进行了现场检查，并下达了询问通知书。经协调，经营者向你退还购机款1700元。对该店涉嫌欺诈消费者的行为，市工商局正在调查处理。

五、浐灞半岛小区电梯困人

留言原文：书记您好！这是我第二次经历电梯惊魂事件，突然一下猛烈震动，电梯漆黑一片，所有的按钮都是黑的。我多次按响报警按钮，十分钟后才传来物业慢悠悠的声音。手机没有任何信号，刚开始害怕的两腿发抖，在我的胡乱拍门叫喊下，外面总算有了回声，渐渐平静下来。不知道还要困多久，也幸好只有我一个人，孩子没在，她可以不用像上次那样吓的哭闹。希望有关部门查明原因，修好电梯！

回复意见：网友你好，你反映的问题已经西安市政府核查。

经查，你所反映的浐灞半岛A6区建成后只有一路供电，因停电导致电梯保护性停运，目前已升级为两路供电。

编辑： 沈晓芳