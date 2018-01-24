西安市青少年钢琴比赛落幕，赵季平为获奖选手颁奖。

西安市青少年钢琴比赛落幕，赵季平为获奖选手颁奖。

西部网讯（记者 贺桐） 1月23日，2017年西安市“长江钢琴杯”青少年钢琴比赛颁奖典礼在西安音乐学院艺术中心圆满落幕，千余名参赛选手、家长、指导老师、评委相聚一堂，共同为本项比赛的成功举办而喝彩，中国音乐家协会名誉主席赵季平等为获奖选手颁奖。

2017年西安市“长江钢琴杯”青少年钢琴比赛为全面推进素质教育，提升西安市钢琴教育水平，交流和展示了青少年钢琴教育成果，促进西安“中国音乐文明传承圣地、一带一路音乐文化交流中心、音乐产业双创领军城市”的三大发展目标的落实提供了一个优秀的交流平台，充分展现出西安青少年的音乐文化教育成果。

据悉，此次比赛吸引了近5000名选手参赛，按照演奏水平、专业素养和年龄阶段的不同，共设置专业组、中学组、小学组、专题组4大组别、12个小组，从初赛至决赛共历时三个月，最终有419名优秀钢琴选手脱颖而出，获得各组别等次奖。

记者了解到，本届比赛所有组别免费开放，不收取任何报名费。更难能可贵的是，从初赛到决赛的一百多位评委全部以公益身份出席、不求任何回报，无私致力于发掘乐坛新星。明年，该赛事还将继续举办。