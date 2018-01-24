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西安发布暴雪蓝色预警 局地降雪量将达4毫米以上

时间：2018-01-24 11:46:39  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安发布暴雪蓝色预警 局地降雪量将达4毫米以上

西安市气象台2018年1月24日11时发布暴雪蓝色预警信号：预计未来12小时内雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区、未央区、周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、高陵区、临潼区、阎良区、灞桥区、西咸新区的部分地方累计降雪量将达4毫米以上，会对交通及农牧业有一定的影响，请注意防范。

西部网讯 今天（1月24日）11时，西安市气象台发布暴雪蓝色预警信号：预计未来12小时内雁塔区、碑林区、莲湖区、新城区、未央区、周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、高陵区、临潼区、阎良区、灞桥区、西咸新区的部分地方累计降雪量将达4毫米以上，会对交通及农牧业有一定的影响，请注意防范。

【防御指南】

1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

编辑： 钟莹

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