23日14条留言有回复 莲湖区一游戏厅因涉赌被查

1月23日，西部网民生热线回复内容精选。

西部网讯 莲湖区一游乐场涉嫌违法聚赌 8人被行拘、华宇凤凰城停车费涨价 已责令按标准收取、汉阴县双坪村电信信号差 现已恢复畅通……昨天（1月23日），西部网民生热线栏目收神木市政府办、汉阴县政府办、西安市公安局莲湖分局等10个党政相关部门的14条回复。

回复内容精选如下：

保洁员因公骨折 保险赔偿款已支付

1月17日，网友“可怜的保洁员”反映：未央湖环卫所保洁员在捡垃圾期间脚踝骨折，环卫所以没有签合同为由不承担责任。

未央区人民政府回复：保洁员受伤后环卫所第一时间按照保险程序上报保险公司，并要求家属在保洁员完全康复之后向街道递交全部看病资料，街道将按照报销程序对其看病花费等按照保险相关规定进行赔偿。2017年11月22日将保险赔偿款支付于保洁员家属。

华宇凤凰城停车费涨价 已责令按标准收取

2017年12月29日，网友“凤凰城业主”反映：凤凰城小区景颐物业没有同业主协商，且在没有收费依据的情况下私自涨高停车费，希望相关部门关注解决。

沣东新城管委会办公室回复：经调查，该小区物业与小区业主所签订物业服务合同为包月80元/月，临时车辆3元/小时。

由于业主与依照法定程序选聘的物业服务企业以物业服务合同的形式约定，服务合同应载明服务标准、收费标准等内容。已责令该物业公司必须按照合同约定执行停车收费标准。

汉阴县双坪村电信信号差 现已恢复畅通

2017年12月15日，网友“匿名”反映：汉阴县汉阳镇双坪村中国电信业务手机不能接收到正常的信号，但每个月固定的套餐还是在正常扣费，请有关部门关注解决。

汉阴县人民政府办公室回复：经查，汉阴县双坪村电信基站因核心零件损坏于11月底出现了故障，导致双坪村部分使用电信手机的群众无法接收信号。县电信公司已于2018年1月8日修复了该基站，双坪村电信通讯信号已恢复畅通。下一步，我县将定期检查维护通讯基站，提前发现隐患，确保全县通讯信号稳定。

莲湖区一游乐场涉嫌违法聚赌 8人被行拘

2017年9月30日，网友“反赌人士”反映：莲湖区梨园路豪岛动漫聚众赌博，请调查处理。

西安市公安局莲湖分局回复：在突击检查中,我局将涉嫌赌博的吴某、吕某、周某、郝某4人，及该游艺厅的工作人员孟某、郝某、刘某、章某4人带回分局做调查。

经审查，吴某等4人对其赌博行为，郝某某等4人对其为赌博提供条件均供认不讳,现人已被我局行政拘留，“西安豪岛电子娱乐有限公司”被我局责令停业整顿三个月。

神木市成泰花园地下室污水横流 已进行抽排

2018年1月8日，网友“刘”反映：神木成泰花园地下室常年灌满污水和雨水，周围有部分地基已经下沉塌陷，希望相关部门关注解决。

神木市人民政府办公室回复：神木市住建局对地表裂缝进行相关技术鉴定，形成整改方案。麻家塔办事处组织该小区业主委员会和物业公司立即开展楼内地下积水抽排清理、下水管道更换、消防通道清理、电梯维护保养等工作，并要求小区物业规范日常管理工作。

未央北辰村物业上涨水电费 已责令停止调价

1月11日，网友“bychaer”反映：未央区北辰村北辰第二社区物业对小区水、电、物业费均进行了10%以上的涨幅，物业是否有涨价的权利？

西安市物价局回复：2018年1月10日至15日未央区物价局检查人员多次前往该社区进行调查，并将相关政策向该物业负责人进行了传达，责令该物业立即停止违规调价行为。该社区已于2018年1月15日将水、电价格进行了恢复，目前已停止收取，物业办公示栏已进行了有关公示。

如需查阅更多回复，请点击→《1月23日有回复：莲湖区一动漫游戏厅违法聚赌 8人被拘留》（实习编辑 马晴茹）

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编辑： 沈晓芳