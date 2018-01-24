今天（1月24日）上午，政协陕西省第十二届委员会第一次会议在陕西大会堂开幕。

韩勇代表政协陕西省第十一届委员会常务委员会，向大会作工作报告。

受政协陕西省第十一届委员会常务委员会委托，李晓东向大会报告了十一届政协提案工作情况。

西部网讯（记者 李媛 ） 今天（1月24日）上午，政协陕西省第十二届委员会第一次会议在陕西大会堂开幕。在为期六天半的会期里，来自我省32个界别的政协委员们将满怀激情，紧紧围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越的定位，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为决胜全面建成小康社会，谱写新时代追赶超越新篇章建言献策。

上午的会议应出席委员573人，实到556人，符合政协章程规定。

省政协十二届一次会议主席团常务主席韩勇、张道宏、李晓东、李冬玉、杨冠军、王卫华、刘宽忍、王二虎、闫超英在主席台前排就座。会议由主席团常务主席陈强主持。

参加今天开幕大会并在主席台就座的领导同志有：省委书记胡和平，省委副书记、代省长刘国中，在陕全国人大内务司法委员会副主任委员赵正永，全国政协外事委员会副主任马中平，曾担任过正省级领导职务的老同志，省委常委，省人大常委会副主任，省政府副省长以及其他副省级领导同志。

大会还邀请了省委、省级国家机关和有关方面的负责同志列席会议。

上午9时整，大会开幕。全体委员高唱《中华人民共和国国歌》。

韩勇代表政协陕西省第十一届委员会常务委员会，向大会作工作报告。

韩勇说，过去的五年，省十一届政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我省决胜全面小康、奋力追赶超越做出了重要贡献，开创了全省政协事业发展的新局面。

韩勇指出，今后五年，新一届省政协要深入学习贯彻中共十九大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，携手新时代、贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，促进各党派团体、各族各界人士的大团结大联合，共同为决胜全面建成小康社会、加快富民强省步伐，谱写追赶超越新篇章作出新的贡献。

韩勇强调，省政协今后五年要着力抓好以下工作。一是持续深入学习贯彻中共十九大精神；二是紧盯追赶超越凝聚智慧和力量；三是着力推进人民政协协商民主建设；四是切实加强和改进政协民主监督；五是不断加强政协自身建设。

受政协陕西省第十一届委员会常务委员会委托，李晓东向大会报告了十一届政协提案工作情况。

陕西广播电视台、西部网、陕西头条客户端对上午的大会进行了现场直播。

上午9时整，大会开幕。全体委员高唱《中华人民共和国国歌》。

上午的会议应出席委员573人，实到556人，符合政协章程规定。

上午的会议应出席委员573人，实到556人，符合政协章程规定。

在为期六天半的会期里，来自我省32个界别的政协委员们将满怀激情，紧紧围绕中共十九大确定的宏伟蓝图和省第十三次党代会提出的目标任务，立足陕西追赶超越的定位，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为决胜全面建成小康社会，谱写新时代追赶超越新篇章建言献策。