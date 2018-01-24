陕西：“十大行动”优化营商环境 提升发展加速度

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晔军）过去，在很多人眼里，办理工商营业执照或者建设用地许可证、施工许可证等证照，不但手续繁琐，而且往往要来回跑很多次。现在，这一现象在陕西省已经逐渐改观，办理证照手续不仅简化方便了，而且三五天就可办结。

苟永平是陕西苏宁易达物流公司副总经理，去年10月，他向泾阳县行政审批服务局递交了办理二期项目建设施工用地手续，没想到第三天，企业就领到了施工许可证。

陕西苏宁易达物流公司总经理苟永平：“以前一期项目的时候，基本上一个证下来在一个月左右。以前我们最少要盖两个章，现在我们就一个章全部解决了。”

泾阳县行政审批服务局局长高晓鹏：“把过去要办理事项的串联审批在这里就达到了一口受理，后台运转，并联审批，这样就大大压缩了办理的时限。”

那么，泾阳县为什么会把过去分散在不同部门的行政许可权统一由一个部门来行使呢？这就不能不提到这几年陕西省开展的放管服改革和优化营商环境工作。

陕西省机构编制委员会办公室主任邢可利：“在我们省追赶超越这个关键阶段，营商环境就是生产力，良好的营商环境是经济软实力的重要体现。近几年来，省委省政府高度重视营商环境建设，坚持把深化放管服改革作为优化提升营商环境的切入点，持续推进，不断深化。”

正是在这样的背景下，去年7月份，作为陕西省第一家授权试点的县级行政审批制度改革单位，泾阳县率先开展相对集中行政许可权改革试点工作，把原先由市场、发改、住建等20个职能部门所承担的市场准入、项目投资、工程建设等154项行政许可权划转至县行政审批服务局统一行使，实现了行政审批服务局“一枚印章管审批”，所有的证照办理都是“一窗受理、内部流转、限时办件、一厅办结”。

调查中,记者了解到，在陕西省的试点县区，纸质营业执照三到五天就可办理完毕，而用时不到两个小时，就可以通过微信办理好电子版营业执照。

泾阳县行政审批服务局经济审批科张敏：“这个电子版的营业执照具有同等的法律效力。”

为落户企业服好务是陕西省一些部门转变工作作风，优化营商环境的主要工作内容。西安华为技术研究有限公司从业人员有1万多人，80%属于12万元以上自行纳税人群。由于以前地税相关业务为纸质申报，这就给企业员工及财务、人力资源等部门增加了繁重的工作负担。每次申报完税，前后算下来得多半个月。为了提高纳税服务质量，西安市地税系统抽调相关人员30多名，从网络、硬件系统设计、需求设计、项目预算等内容着手，经过300余次技术联动，15000余次模拟测试，于2017年12月完成了个人所得税办税平台系统的初步搭建。

陕西省地税局纳税服务处处长祝洪刚：“就是要让纳税人多跑网路，少跑马路，最大限度方便纳税人。”

现在，华为公司的员工可以通过手机或者公司内的两台24小时自助办税终端进行操作，大大简化了企业和员工的报税程序，为大家节约了时间和精力。

西安华为技术研究有限公司财务总监舒涛：“这个机器安装以后，给员工提供了很大的便利。”

如今，不仅是华为员工，也不仅仅是在办税大厅的自助终端上，任何一个纳税人，你只要下载支付宝APP，进入城市服务界面政务栏，选择“陕西地税”，就可进入自然人办税平台完成个人所得税的查询、办理及申报。同时，为了减轻企业负担，去年以来，陕西省国地税部门在全省积极建设国地税联合办税大厅，优化纳税服务。

陕西省地税局纳税服务处处长祝洪刚：“目前我们全省已经建成了205家国地税联合办税服务厅，实现了一厅式办公、国地税联合办税，纳税人进一家门办两家事，让纳税人最多跑一次。”

在深化放管服改革，全面优化提升营商环境工作中，渭南高新区积极简化企业落户手续，而且还想方设法为企业解决资金问题，降低企业的运行成本。陕西智拓固相增材制造技术有限公司是渭南高新区3D打印技术的骨干企业，当初成立落户时，不但没有办公和生产场地，就连研发及购买设备的资金都没有。

2017年5月，当企业向渭南高新区管委会提出所面临的困难后，让企业没想到的是，高新区管委会批准给他们无偿资助200万元。

渭南高新区管委会招商二局副局长程凯：“符合我们发展前景，产业发展规划，因为我们是高新技术企业（开发区）管委会自己拿出资金来扶持中小企业和新兴产业。”

据了解，2107年，渭南高新区管委会共拿出1800万元扶持3D打印企业。而对项目发展前景好，资金需求量大的企业，渭南高新区管委会一方面积极向金融部门推荐，另一方面采用市场化的方式，为企业吸引各种投资基金。

渭南高新区管委会招商二局副局长程凯：“我们整个园区一年为企业在资金这一块扶持力度能达到1.5亿左右。”

记者了解到，陕西省深化放管服改革，积极优化营商环境各项举措的实施取得了良好的效果。2017年，全省新登记各类市场主体55.19万户，同比增长42.79%。其中，企业15.31万户，同比增长41.94%。2018年，陕西省将着力开展优化营商环境的十大行动，即简化企业开办和注销程序；简化施工许可证办理程序；方便企业获得水电暖；方便企业办理不动产登记；降低企业获得信贷难度和成本；优化企业纳税服务；提升企业跨境贸易和投资便利化；降低企业运行成本；县域营商环境监测评价；优化提升营商环境专项督查行动。

陕西省机构编制委员会办公室主任邢可利：“省委、省政府确定2018年为‘营商环境提升年’。通过扎实推进‘十大行动’，必将进一步破除制约企业和群众办事创业的体制机制障碍，激发市场活力和社会创造力。”

栽下梧桐树，引得凤凰来。优良的营商环境不会自己形成，而是需要我们精心营造。营商环境好，已有企业才能留得住、发展得好，外来企业才会想进来创业兴业，各行各业由此实现良性互动，形成强大的凝聚力和竞争力，为实现高质量发展打下坚实基础。

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编辑： 辛超