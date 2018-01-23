宝鸡鼓励企业上市 争取2020年上市公司达6至7家

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者1月23日从宝鸡市金融办了解到，为加快挖掘和培育宝鸡市上市后备企业资源，推动宝鸡市资本市场快速健康发展，宝鸡市制定出台《宝鸡市加快培育上市后备企业资源工作方案》，争取到2020年末，宝鸡市新增上市公司1至2家，上市公司总量达到6至7家。

记者了解到，《宝鸡市加快培育上市后备企业资源工作方案》提出，到2018年末，宝鸡重点上市后备企业不低于30家，今后每年重点上市后备企业存量均不低于2018年水平。

宝鸡市将加大对重点上市后备企业的扶持力度，对在宝鸡市注册并成功首次在深交所、上交所挂牌上市的企业，宝鸡市财政将一次性补助50万元前期工作经费；对新进入“新三板”挂牌企业给予一次性补助30万元（挂牌成功后补助20万元，实现融资补助10万元）；对成功在境外上市的企业和借壳上市成功后并将上市公司注册地迁至宝鸡市的企业给予50万元奖励。为企业挂牌上市过程中办理土地、税收、环保、房产等手续开辟绿色通道，加快企业改制上市进程。对在宝鸡市国家级贫困县注册的企业，加大奖补政策扶持力度。

编辑： 王凯康