陕西文化与金融创新合作恳谈会举行 推动文化产业与金融资本全面对接

2018陕西文化与金融创新合作恳谈会在西安举行。 李若非 摄

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议并讲话。李若非 摄

西部网讯（记者 彭芬）为积极发挥陕西省特有文化产业优势，加深金融创新和服务功能，推动文化产业与金融创新融合发展，今天(1月23日)，由陕西省委宣传部、陕西省金融工作办公室、中国人民银行西安分行主办，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局、陕西省文物局、陕西银监局、陕西证监局协办，西部网承办的“2018陕西文化与金融创新合作恳谈会”在西安举行。

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议并讲话，省委宣传部副部长李彬主持会议。省金融办主任周彬县，省文化厅厅长刘宽忍，省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台台长王福豹，省文物局局长赵荣，人民银行西安分行行长白鹤祥，陕西银监局副局长刘政，陕西证监局副局长郭世明以及全省文化产业、金融机构、文化企业等负责人出席会议。

庄长兴:加强文化与金融创新合作 推动文化产业追赶超越发展

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席恳谈会并讲话。他表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强文化产业与金融业创新合作，推动文化产业追赶超越发展。

庄长兴表示，近年来，陕西文化产业规模、竞争力、影响力不断增强，文化产业增加值持续保持较高增速，市场主体不断壮大，重点项目和园区建设亮点突出，为加强文化与金融合作奠定了良好基础。加大金融业支持文化产业力度，有利于促进文化大发展大繁荣、提高文化软实力、培育新的经济增长点、推动高质量发展。要发挥我省丰厚的文化资源优势，创新生产经营机制，培育新型文化业态，创新文化产业与金融业合作新模式。

庄长兴表示，要根据陕西文化产业的现状、特点和规律，细化相关政策，实现无缝对接；扩大文化市场开放，促进文化资本自由流动，加强文化企业信用担保体系建设，让更多的金融、社会资本流向文化产业，突破文化企业融资难的障碍。全省文化企业要深化企业改革，创造与金融机构合作的条件；金融机构要不断提供适合文化企业成长周期、符合文化产业发展特点的金融服务。要积极推动各类服务平台的建设，注重推动文化项目的深度开发，建立政府、企业、金融机构文化合作会商机制，建设文化金融合作试验区，提高文化项目融资的社会效益和经济效益。

编辑： 王凯康