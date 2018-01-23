庄长兴：加强文化与金融创新合作 推动文化产业追赶超越发展

1月23日，陕西文化与金融创新合作恳谈会在西安举行。
省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席会议并讲话。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（1月23日），省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席陕西文化与金融创新合作恳谈会并讲话。他表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强文化产业与金融业创新合作，推动文化产业追赶超越发展。
庄长兴表示，近年来，陕西文化产业规模、竞争力、影响力不断增强，文化产业增加值持续保持较高增速，市场主体不断壮大，重点项目和园区建设亮点突出，为加强文化与金融合作奠定了良好基础。加大金融业支持文化产业力度，有利于促进文化大发展大繁荣、提高文化软实力、培育新的经济增长点、推动高质量发展。要发挥我省丰厚的文化资源优势，创新生产经营机制，培育新型文化业态，创新文化产业与金融业合作新模式。
庄长兴表示，要根据陕西文化产业的现状、特点和规律，细化相关政策，实现无缝对接；扩大文化市场开放，促进文化资本自由流动，加强文化企业信用担保体系建设，让更多的金融、社会资本流向文化产业，突破文化企业融资难的障碍。全省文化企业要深化企业改革，创造与金融机构合作的条件；金融机构要不断提供适合文化企业成长周期、符合文化产业发展特点的金融服务。要积极推动各类服务平台的建设，注重推动文化项目的深度开发，建立政府、企业、金融机构文化合作会商机制，建设文化金融合作试验区，提高文化项目融资的社会效益和经济效益。
恳谈会上，国家开发银行等6家银行与省委宣传部签署授信协议，合计授信600亿元，用于支持陕西文化产业的跨越发展。
编辑： 王凯康
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