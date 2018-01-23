一米七小伙体重超260斤，医生缩胃来“减负”。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）现在爱美的女性天天挂在嘴边的话就是“减肥”，可就有个商南的小伙，他说他要是不减肥就得要命了。
西安市中心医院普二科护士：“找了全院最大的衣服，给把边一放，可穿上好像还是有点（小）。”
护士费心了，甭管咋样，小张觉得能穿上病号服已经很满足了。
没错，这就是身高一米七，体重超过260斤的洛南小伙小张，对他来说，肥胖是噩梦，是困扰他快二十年的噩梦。
西安市中心医院普二科副主任医师：“小张这个情况非常严重，是一个重度的肥胖症患者。”
小张：“我现在最发愁的就是肚子上这块肥肉，吊在这，减不下去。”
西安市中心医院普二科副主任医师袁博：“体脂已经大大超标，腹围已经达到130里面，是非常可怕的。”
小张：“晚上就是侧卧睡着，平躺着呼吸上不来。”
西安市中心医院普外二科副主任医师：“不光是肥胖影响生活，现在并发严重的呼吸暂停综合征。”
也就是说，即使侧卧睡觉，小张也会不停地打着呼噜。
西安市中心医院普二科副主任医师袁博：“经过睡眠监测发现他晚上最长的一次呼吸暂停达到了12秒，也就是再这12秒之内没有呼吸，脑子缺氧，这种情况有可能出现窒息。”
可这肉也是一斤一斤长的，虽然常年嚷嚷减肥，可小张却是管不住嘴。
小张：“红烧肉一次一大碗，鸡腿好几个。”
更迈不开腿。
小张：“平时不出门，夏天坐那就挂个毛巾，不停擦汗。”
从2000年外出打工当起厨子开始，小张的体重是直线上升。
小张：“就是自己也吃，年年涨个七八斤十几斤，也不知道，慢慢攒上来的，媳妇因为这事都骂我，可我减不了。”
小张的爸爸：“都是压力，他胖，我压力，在屋里啥做不了，我也有压力，我还要照顾他，压力大。”
小张：“我娃说你都这么胖了还吃，我控制不住么。”
弯腰困难，平躺困难，平时压根不出门，上三十个楼梯都得歇个十分钟，这些小张觉得都能忍，可是随着体重的增长身体各项器官功能都再下降。
西安市中心医院普二科副主任医师袁博：“心脏肺部脏器负担非常重，他现在没办法平卧，会出现心率加快、心慌气短症状。”
医生说，小张现在想靠锻炼节食减肥，根本不可行，只会增加脏器负担，而经过全身检查，小张已经具备了手术减肥的条件，医生也将为小张进行缩胃手术，把胃体积缩小，以此来达到减肥的效果。
编辑： 高政超
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