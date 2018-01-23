为救白血病患者，西安电子科技大学学生捐造血干细胞。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 李玄 何羽晗）陕西省周至县24岁的小朱曾是西安电子科技大学的一名学生。2012年10月，小朱通过参加学校组织的造血干细胞宣传采集活动加入到中华骨髓库，光荣成为了捐献造血干细胞志愿者。2017年7月，她与河北省一名白血病患者初配成功，高分辨检测和体检结果也完全符合造血干细胞捐献条件。

为了能够顺利捐献造血干细胞，正在全力准备2017年研究生考试的小朱，抽出自己宝贵的学习时间，积极配合陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心工作人员，希望自己的点滴付出能够带给对方生的希望。

据了解，小朱是陕西分库2018年第二例造血干细胞捐献者，也是陕西省第182位造血干细胞捐献者。

编辑： 高政超