西安的哥收“假币”白忙一早上 Z2N2打头要当心

的哥收“假币”，Z2N2打头得当心。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张学敏）的哥刘师傅今天（1月23日）一早就遇到了一件令他很头疼的事，不光钱没挣着，还白白损失了一早辛苦挣来的钱。

早上九点多西安的哥刘师傅从西影路附近拉了一名五十多岁的男性乘客到小寨赛格。

刘师傅：“我把他送到公交车站那块，刚好有人上车拿个箱子，他让我把后备箱给人家打开， 趁着忙乱之中，他把钱给我了。”

据刘师傅说，车费也就是个起步价八块五，这名男子给了他一张一百块，让他找了九十一元钱，谁知事后 ，刘师傅看着这张开头为Z2N2的百元大钞，越看越觉得不对劲 。

刘师傅：“我开了二十多年出租车了，从来没收过假币 ，还是第一次收这假币，这张假币太高仿了。当时知道被骗了，心里特别酸，司机们挣个钱不容易，基本上挣一百多块钱要跑三个小时。”

随后，记者跟随刘师傅一起去了银行 ，将这张假币上交银行工作人员。

编辑： 高政超