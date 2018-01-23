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网络招聘兼职设陷阱 骗子盯上12岁小学生

时间：2018-01-23 20:16:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：苏宇帅

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网络招聘兼职设陷阱 骗子盯上12岁小学生

帮人招工被骗的事我们报道过很多，可下边这个骗子丧心病狂的连小学生都不放过。

网络招聘兼职设陷阱，骗子盯上12岁小学生。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 苏宇帅）帮人招工被骗的事我们报道过很多，可下边这个骗子丧心病狂的连小学生都不放过。

两个月前佳佳在网上认识了一个叫宸哥的人，说他那里提供九种网络兼职，让佳佳给他招聘兼职，每给他招到一个人就能拿到一笔提成，佳佳就通过网络发布招聘信息，然后把资料传给那个宸哥。

佳佳：“一开始就是想挣钱。我每给他招一个网络兼职的人我就能得280元。靠这个挣了三四千。然后就觉得这个挺靠谱。”

就这样 每天按时按点的关心和小礼物，让佳佳一步步落入了这个骗子的陷阱。

佳佳：“后边他说如果要挣的更多，需要做推广。推广费是7500元，然后我也没多想就给他了。”

佳佳告诉记者，这些钱都是是问妈妈要的，当时分两次通过微信汇到了对方手中。

佳佳：“一开始给他了4000，然后他给我发了个已经推广了的截图，我就把尾款3500元给他了。可是我打开推广的平台，根本没有推广的信息，他是在骗我。然后我就赶紧去找他，他说是被平台给删除了，现在我是怎么也联系不上他了。”

此时佳佳才恍然大悟自己是被骗了，招工是假，骗她所谓的推广费才是真，一个12岁的小姑娘哪里能分辨得这么清，结果不但一分钱没赚着，反而被这个叫“宸哥”的骗走了上万元。

佳佳妈妈：“我平常很忙，因为网络这个事我也不太懂，孩子那天跟我说这个事，我就把钱给她，让她试下，没想到就被骗了。”

目前，佳佳的妈妈已经向辖区警方报警。

编辑： 高政超

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