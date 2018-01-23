弟弟赌博欠债闹“自杀” 姐姐报警寻人及时救治

弟弟欠赌债“自杀”，姐姐报警寻人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 柴林升）昨天（1月22日）晚上，西安一名男子因为赌博输了钱选择了轻生，还好，民警及时找到了他。

昨天晚上，辛家庙派出所民警接到一名女子打来的报警电话，她报警称，自己的弟弟疑似自寻短见这名女子同时还转发来了定位信息，可是定位的地点却在马路上。

随后，民警在定位点附近进行排查，当事人的姐姐也赶到了现场。

民警：“这附近宾馆只有这一家，再没有了。”

当事人姐姐：“他给我发的定位就是这个位置。”

民警：“那是二环路面上呀，我们就是按照这个导航过来的。”

这时，报警人拿出了第一手的定位信息，民警经过反复比对，判断这个地点可能是井上村附近的某个宾馆。

当事人姐姐：“他就是赌博欠钱，我们已经给他还了5万多了，说是欠了1万多。”

随后，民警通过对比多家宾馆后，终于在一家宾馆内找到了报警人的弟弟。可是当事人已经躺在床上不能动弹。随后，民警第一时间呼叫了120。

经过急救人员的检查，这名男子暂时没有生命危险。随后，这名男子被送往医院接受治疗、

当事人的姐姐说，弟弟是在赌博上栽了跟头，希望通过我们告诫大家，赌博害人害己，一定要远离。

编辑： 高政超