群众办事遭遇“门难进” 莲湖区城管局主要领导被约谈
时间：2018-01-23 20:17:16
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望
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群众办事遭遇“门难进” 莲湖区城管局主要领导被约谈
记者从西安市城管局了解到，除当事人陶靖予和程海鹏以外，莲湖区纪委还对莲湖区城管局主要领导进行了约谈，责令城管局班子向区委作出书面检查，分管领导刘芳、王亮在班子会上作出书面检查。
西安市城管局文件截图。
西部网讯（记者 刘望）1月16日，媒体报道了群众前往莲湖区城管局办事遭遇“门难进”的现象，次日，莲湖区城管局对负有直接责任的区城管局市容管理科科长陶靖予以免职，对负有管理责任的区城管局办公室主任程海鹏停职检查。
记者从西安市城管局了解到，除当事人陶靖予和程海鹏以外，近日，在原有处罚的基础上，莲湖区纪委还对莲湖区城管局主要领导进行了约谈，责令城管局班子向区委作出书面检查，分管副局长刘芳、城管指挥中心主任王亮在班子会上作出书面检查。当事的值班门卫朱建华被扣除500元绩效工资。
西安市城管局还对莲湖区城管局在全系统进行通报批评。此外，莲湖区城管局因2017年12月份城市道路以克论净深度保洁作业标准执行情况检查评比排名末尾，受到西安市城市管理委员会办公室的通报批评。
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刘望
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文化传达学习全市文化产业工作会议和临潼区委十七届五次全会精神，总结2017年文化产业工作情况，谋划2018年文化产业发展有关工作。01-16
文化在全市152个镇1948个村普遍建立起乡贤文化促进会，使乡贤精神、榜样力量，熠熠生辉、润泽天汉。01-16
文化多年来，陕西音乐界致力于用老百姓喜闻乐见的音乐形式反映人民生活，传递向上向善的正能量。01-12
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文化陕西百名优秀中青年作家艺术家资助计划是我省“十三五”期间文化强省建设的一项重大举措。01-09
三农预计2018年我国农作物重大病虫害总体发生将重于常年，累计发生面积约50亿亩次。01-23
三农进一步调整完善监测方案，扩大监测范围，重点增加农药和兽用抗生素等影响农产品质量安全水平的监测指标。01-23
三农2017年全国粮食系统调整认真组织政策性收购和市场化收购，全年共收购粮食8500亿斤。01-23
三农电商平台的发展将农民与市场连接，从而使农民通过销售农产品获得稳定收入，提高农民生产积极性，改善生活。01-23
三农企业是农业对外投资的主体。大型跨国企业的国际影响力不断提升，高度重视农业产业链和价值链布局。01-23
三农1月23日至25日，我省将先后出现入冬以来第二次范围广、强度大、持续时间长的雨雪、降温及冰冻天气过程。01-23
三农在长安区子午西村、滦镇乔良寨村等一大批农村，都以打造有颜值、有气质的美丽村庄示范样板为目标。01-23
三农勉县是国家扶贫开发工作重点县和秦巴山区集中连片特困地区县，面积2460平方公里，其中盆地占8.8%、丘陵山地占91.2%。01-23
三农农业供给侧结构性改革取得新进展，粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革取得实质性成效，我国农产品市场运行总体平稳。01-22
三农2018年，我省计划实施农村危房改造6万户，将继续加大对11个深度贫困县（区）支持力度，切实改善贫困群众生活条件。01-22
三农投入4.84亿元，在产业扶贫、医疗救助、教育扶贫、基础设施建设、留守儿童帮扶、困境儿童救助等领域，实施帮扶项目800余个。01-22
三农国家人社部、中华全国供销合作总社联合在人民大会堂举行表彰大会，对全国供销合作社系统先进集体、劳动模范和先进工作者进行表彰。01-22
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旅游按照“春运购票日历”，1月23日正式开售2月21日（正月初六）的火车票，人们又要为一张返程票开启新一轮的购票大战。01-24
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旅游你肯定猜不到，说这番话的人，是位叫江滨的88岁老奶奶。除了上网很溜外，江奶奶从2009年开始出国旅行。01-24
旅游大陆移动支付加快在台湾落地推广，支付宝自2015年12月启动台湾移动支付服务，目前已接入3.4万家商户，覆盖食购行娱等多个领域。01-24
旅游1月23日，经中国邮政集团公司哈尔滨市分公司授权，2.6米高的“超级”冰邮筒在黑龙江哈尔滨冰雪大世界正式启用。01-24
旅游错落有致的小别墅，整洁干净的沥青道路，小溪池塘果园应有尽有，充分展现了城乡一体化发展的新面貌。01-24
旅游这是1月22日航拍的河北遵化沙坡峪雪后长城。据中央气象台监测显示，受冷空气影响，21日至22日，京津冀部分地区出现降雪天气。01-23
旅游近日，一张“冰花男孩”的照片刷爆中国社交媒体。其实有个地方，那里人人都是“冰花人”，严寒对他们而言只是日常。01-23
旅游中法成都大熊猫生态创意产业园项目必将擦亮‘熊猫文化’这张名片，同时提升北湖熊猫国际旅游休闲区的知名度和影响力。01-23
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旅游公安部1月22日召开新闻发布会，通报公安部集中推出八项出入境便利措施。将于2月1日起施行。01-23
美食如果碰到饭夹生，可将米饭铲散后，加入2汤匙米酒、白酒或黄酒，用文火略煮一会儿即可。小九的出租屋里只有电饭锅。01-24
美食蓝莓山药这道菜中，使用了一部分蓝莓果酱，它里面有大量的花青素与维生素存在，人体吸收这些营养成分以后。01-24
美食蜂蜜水能有效减轻酒后头痛症状，这是因为蜂蜜中含有一种特殊的果糖，可以促进酒精的分解吸收，减轻头痛症状。01-24
美食夏至已到。天气慢慢热起来。炒一盘清爽的培根炒蒜苗让整个夏日舒心美好。01-24
美食因为那时候喜欢加核桃之类的很多其他东西一起磨。用豆浆机。口感也不错。01-24
美食百吃不腻的除了煎荷包蛋还是白水煮蛋、茶叶蛋、五香卤蛋之类最简单的做法，个人认为，这种简单的做法才是对一只鸡蛋的最高礼遇。01-24
美食红薯蛋白质质量高，可弥补大米、白面中的营养缺失，经常食用可提高人体对主食中营养的利用率，使人身体健康、延年益寿。01-23
美食熬夜是违背人体代谢的行为，会带来一些副作用。熬夜过后吃这些食物，能把副作用降到最小哦。01-23
美食学会这些做汤做饭做菜的小窍门，你的厨艺会有所提升哦，而且你会发现其实做饭也不难！01-23
美食柚子是秋冬季最好的滋润养颜美容瘦身水果，但是开柚子是个力气活，小编跟大家分享两个开柚子的小窍门。01-23
美食在午餐时吃红薯，钙质可以在晚餐前全部被吸收，不会影响晚餐时其他食物中钙的吸收哦。下面小美就给大家介绍几种酷炫红薯吃法。01-23
美食女性都想有好身材，所以减肥成为了热门话题。减肥就要吃低热量高营养的食物，这样不仅可以补充营养，还能减肥呢！01-22
健康相对而言，血液中，甘油三酯、低密度脂蛋白和总胆固醇水平越高越不好，高密度脂蛋白过低也不好。01-24
健康白内障、青光眼等眼科手术术后一个月内，不要坐飞机，因为机舱内要加压，不利于手术伤口愈合。01-24
健康血管老，人就老。人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。01-24
健康一到冬天，很多人就冻得瑟瑟发抖，尤其很多体型瘦弱、虚寒体质的美女，即使穿得再暖和，手脚始终都是冰冷的。01-24
健康事实上，鸡蛋不仅营养丰富，而且还有一些突出的保健功效，不应再被误解。01-23
健康近日，由国家食品药品监督管理总局、中国科协指导权威专家发布2017年食品安全热点。01-23
健康美国罗斯韦尔·帕克癌症研究所发表的一项最新研究显示，女性常喝茶能降低患子宫内膜癌的风险。01-23
健康正常火锅汤底本身虽含一定的亚硝酸盐，但即便久煮也不会出现亚硝酸盐含量超标的现象。01-23
健康隆冬时节最重要的养生手段就是保暖，专家强调，人体的头颈部和膝盖是冬季最需要御寒的部位。01-23
健康专家提醒，每个人血脂状况是不一样的，因此不可盲目用药，一定要在医生的指导下按医嘱用药。01-23
健康无论80后、90后都很努力，各种“网红”产品都要挨个试一试，洗护产品升级的同时，花费的价钱也水涨船高。01-22
健康不知不觉，鸡年的最后一个节气——大寒，也已悄然走过，令人不禁要感叹一句“岁月如流水”。01-22
教育孩子们全部闯关成功后，就能顺利通过期末考试。学校还创新评价机制，邀请家长和中高年级学生当考官。01-24
教育武汉工程大学艺术设计学院分团委书记蔡明广和部分学生，带着义卖的1400多幅树叶画爱心款，送到江夏区一家福利院。01-24
教育人才培养一定要跟上时代的步伐，在新工科建设的倡导下，我们要思考如何改变传统的教育方式使信息技术领域教育更上一个台阶。01-24
教育在“双一流”建设和高校内涵式发展的大背景下，只要地方院校找准特色和优势，也可以做成“精品店”。01-24
教育校长李占臣告诉记者，当地风沙大，土操场上一刮风就全是沙，不少师生过完年都不敢穿新衣服来，户外运动很难开展。01-24
教育在现代社会这个大池塘里，很多人都像是独处的青蛙。他们期待自在、轻松的生活方式，又无力违背竞争赢得收获的现实规则。01-24
教育教育部要求各地各校要以“全国高校黄大年式教师团队”为示范，打造高素质专业化创新型的高校教师队伍。 01-23
教育家庭教育不能被学校教育取代。但今天很多人做的却是学校教育家庭化、家庭教育学校化，家庭成了学校的分校。01-23
教育“我们打算捐出两个器官，究竟捐哪两个，等武汉的医生检查后听他们的建议再商定，肯定是捐最需要的。”01-23
教育“孤独得像条狗，但其实连狗都养不起”“无人问我粥可温，无人与我立黄昏”……这是网络上对“空巢青年”的调侃。01-23
教育互联网课程更需要关注学习认知和学习活动的设计，在这一方面，或许大数据的深度挖掘将激发颠覆性变革。01-23
教育一个孩子在椅子上“葛优躺”，嘴里嚼着槟榔，手指夹着香烟，不时抽上一口，熟练地弹着烟灰……与一般同龄孩子反差巨大。01-23
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
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数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
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数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
房产客厅的另一头是餐厅，靠着进门处，原色实木的餐桌和餐椅，伴随着中式家具的自然古朴，还原最真实最纯真的质朴。01-21
房产用抬高的设计做出开放式的功能分区，在拐角的小角落做出墙柜，不因空间的充足而轻视空间的利用反而让这里更加值得玩味更加充实。01-19
房产更为抓人眼球的是绿色植物墙的巧妙装饰，鲜活的绿意为家居空间带来了蓬勃的生命力，营造出舒适悠然的居住环境。01-19
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-18
房产孩子们的世界是无忧无虑的，为了给他们创造一个健康轻松的成长环境，一间有活力的儿童房必不可少。01-17
房产比如羊头、油画水、彩画、工业模型等细节在关键时刻起到作用了，试着用它们装饰，会有意想不到的效果。01-16
房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
房产整个空间的功能布局看似一个整体，却在内部分化出了多个不同区域，体现了一种不羁的家居生活态度。01-15
汽车Jeep大指挥官起价3.8万美元，由菲亚特克莱斯勒的合资企业广汽进行生产，该厂面向中国市场还生产有自由光、自由侠。01-24
汽车相比以上这些顺风顺水的车型，沃尔沃S60恐怕最为寥落，它成为去年唯一一个销量下滑的高档B级车，共销售26866辆，同比下滑9.27%。01-23
汽车动力系统方面，昌河Q7搭载一台型号为4A91T的1.5T涡轮增压发动机，最大功率110kW（149Ps），峰值扭矩210Nm。01-23
汽车众所周知，Hellcat车型所搭载的6.2L V8机械增压发动机最大功率为527kW，也就是707英制马力（美国常用单位）、717公制马力。01-23
汽车比亚迪股份有限公司董事长王传福表示，插电式混合动力汽车仍然是全球私家车发展的主流，公交电动化已成定局。01-22
汽车以“把握全球变革趋势，实现高质量发展”为主题的中国电动汽车百人会论坛（2018）在北京召开。01-22
汽车动力方面，大众汽车集团旗下的三缸1.0升TSI发动机已经取代了89马力的 1.2升TSI发动机，成为了晶锐改款前的动力配置。01-22
汽车奔驰去年还在美国的亚特兰大设立了其全球首家快闪店，今年计划设立更多类似门店。01-21
汽车美国环保署的报告是对特定年份车型的燃油经济性的总结，其分析的是上一年2016年款车型。01-21
汽车远程监控功能、智能安防功能、紧急救援功能等多项功能，通过手机可以远程操控闭空调、发动机、开锁等。01-19
汽车雪铁龙计划推出一款全新旗舰轿车，以取代C5与C6。尽管去年雪铁龙在华销量下降了47.3%，但中国仍是该品牌的第二大全球市场。01-19
汽车A7配备涡轮增压3.0升V6发动机和7挡双离合自动变速器，功率高达340马力，峰值扭矩为369磅-英尺。01-18