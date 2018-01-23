群众办事遭遇“门难进” 莲湖区城管局主要领导被约谈

西安市城管局文件截图。

西部网讯（记者 刘望）1月16日，媒体报道了群众前往莲湖区城管局办事遭遇“门难进”的现象，次日，莲湖区城管局对负有直接责任的区城管局市容管理科科长陶靖予以免职，对负有管理责任的区城管局办公室主任程海鹏停职检查。

记者从西安市城管局了解到，除当事人陶靖予和程海鹏以外，近日，在原有处罚的基础上，莲湖区纪委还对莲湖区城管局主要领导进行了约谈，责令城管局班子向区委作出书面检查，分管副局长刘芳、城管指挥中心主任王亮在班子会上作出书面检查。当事的值班门卫朱建华被扣除500元绩效工资。

西安市城管局还对莲湖区城管局在全系统进行通报批评。此外，莲湖区城管局因2017年12月份城市道路以克论净深度保洁作业标准执行情况检查评比排名末尾，受到西安市城市管理委员会办公室的通报批评。

编辑： 刘望