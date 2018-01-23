北京男子秦岭太兴山养病，心脏病突发求救。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李力农）有病当然得去医院看病了，可有一名男子却偏偏找了个谁也没想到的地方养病——秦岭太兴山，结果今天凌晨这名男子病重报了警，而民警和救援队员也是立即上山救援。

在秦岭太兴山南天门，陕西秦岭救援队队员见到了这名男子，而西安公安长安分局杨庄派出所民警和120急救人员已经对他进行了初步检查。

民警杨康：“他有心脏病，心脏病犯了，昏迷了。”

120急救人员：“有高血压心脏病，我们怀疑脑血管也有问题。”

记者：“有生命危险吗？”

120急救人员：“目前生命体征平稳。”

这名男子看起来病的不轻，在给他打了点滴，简单救治之后，大家决定尽快把他送下山以便及时治疗。

民警了解到，这名男子四十多岁，他从北京来到这儿已经有三个月了。

知情人：“他主要是身体不好，来养养病。”

知情人：“早上四点多的时候他突然给我打电话，说是他现在动不了了。”

知情人：“早上四点多的时候心脏病犯了。”

由于有着厚厚的积雪，而且山路十分陡峭，民警和秦岭救援队队员抬着这名一百八十斤重的男子，一步一步小心翼翼地下山。经过两个多小时的艰难跋涉，救援队员终于把这名男子送上了急救车，民警提醒大伙儿有病还得及时医治，可别耽误了。

编辑： 高政超