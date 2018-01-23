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绥德师范学校并入榆林学院 将承担西北革命史研究任务

时间：2018-01-23 20:01:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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绥德师范学校并入榆林学院 将承担西北革命史研究任务

今天（1月23日），记者从榆林学院了解到，陕西省绥德师范学校将整建制划转榆林学院，目前已获陕西省教育厅批复同意。绥德师范学校将作为榆林学院绥德校区，承担师范类人才培养和西北革命史研究等任务。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月23日），记者从榆林学院了解到，陕西省绥德师范学校将整建制划转榆林学院，目前已获陕西省教育厅批复同意。绥德师范学校将作为榆林学院绥德校区，承担师范类人才培养和西北革命史研究等任务。

绥德师范创立于1923年，原名“陕西省立第四师范学校”，1934年更名为“陕西省立绥德师范学校”，建校以来，为中国革命和教育事业培养了多名优秀人才，享有“革命基地，教师摇篮”的美誉。

据了解，为了继承和保护“绥德师范”这一百年品牌，“陕西省绥德师范学校”牌子将被保留，作为榆林学院绥德校区，主要承担师范类人才培养、中小学教师培训和西北革命史研究等任务。

近来，榆林对教育资源进行过了整合。此前，榆林农校、林校、财校、卫校四所中专学校整合，并入榆林职业技术学院，分别挂牌榆林职业技术学院农学院、林学院、人文学院和医学院。

编辑： 高政超

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