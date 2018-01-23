21条举措促发展 2017年陕西工业发展晒出新成就

陕西省工信厅副厅长兰建文，宝鸡市委常委、常务副市长马赟，陕西省国资委副主任邹满绪，省中小企业局副巡视员黄振理，省社科院经济所副所长、研究员吴刚等同志出席2018年第2次省政府政策例行吹风会。

西部网讯（记者 刘望 实习记者 梁筱怡）今天（1月23日）下午，陕西省政府举办政策例行吹风会，围绕2017年陕西工业落实《陕西省人民政府关于工业稳增长促投资21条举措》的实施情况，向社会进行了通报。

国企和大中小企业并行发展 军民融合居全国第二

在21条举措等措施的带动下，2017年陕西工业经济总量不断追赶超越。去年陕西省属企业实现营业收入10132.1亿元，同比增长17%，超过全国国资监管系统2.3个百分点，有10户企业的增速超过50%，3户企业收入超过千亿元，资产总额增加值排到了全国第5位，收入排到全国第6位。省属企业实现利润331.8亿元，同比增长81.8%，超过全国58个百分点，有14户企业的增速都超过了30%。

2017年陕西省汽车产量突破62万辆，增长46%，带来产值1600多亿元，拉动规模以上工业增长1.5个百分点。宝鸡市委常委、常务副市长马赟认为，汽车企业之所以发展迅速，主要受惠于政策的引导和龙头企业的带动，在配套产业的支持下园区快速发展，为宝鸡汽车产业发展提供了加速度。

中小企业、非公经济速度效益“双提升”。去年前11个月，全省规上中小工业企业实现主营业务收入10880亿元，同比增长18%，增长速度位居全国第5位；实现利润增长44%，增长速度居全国第6位。前三季度全省194个重点建设县域工业集中区实现工业总产值7897亿元，同比增长14.7%，税金增长29%。

当前，陕西的军民融合产业规模已经位居全国第二。结合陕西的省情，陕西现在制定的民参军企业数量要达到600户，在“十三五”期间的目标则是1000户。

21条措施激发新动力 新材料新技术促工业升级改造

陕西在企业技术改造推进工业高质量发展方面不断发力，设立2个亿资金项目用于企业的技术改造。此外向正常的技术改造项目投入4.14亿元，从国家争取了9个项目合计1.28亿元的智能制造资金，争取到绿色制造项目资金3400多万元。

针对新材料产业领域，陕西还及时成立省级新材料发展领导小组，召开新材料产业发展推进会，组建全国首家政府性新材料产业基金，首批28个项目已经入库。国家重点新材料首批次应用保险签单保费1700万元，保额达到5.19亿元。

2017年在电子信息产业中，彩虹8.6代液晶面板生产线正式投产，试投产合格率达到了76%，陕西结束了缺芯少屏的时代。中兴智能终端产量达2700万部，比亚迪的手机壳和代工生产线，以及华为的研发中心和服务中心落户陕西，单晶硅制备业达到全球第一。

陕西省社科院经济所副所长吴刚表示，新的21条要聚焦新问题新情况，系统谋划、精准施策，进一步强化企业、社会责任的引导，同政府一道协同发力；同时要聚焦“枢纽经济、门户经济、流动经济”培育发展新产业新动能，进一步激发工业发展活力，加速高质量发展。

编辑： 刘望