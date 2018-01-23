西安城管“放大招” 建3种作业模式应对明日冰雪天气

西安市城市管理局召开新一轮雨雪降温天气应急处置暨安全生产工作安排部署会。
小型清雪工具。
西部网讯（记者 刘望）气象部门预计，近日西安市将再次出现降雪，为减少降雪造成的不便，西安市城市管理局日前印发《西安市城管系统城市道路扫雪除冰工作实施方案（试行）》，并于今日（1月23日）召开新一轮雨雪降温天气应急处置暨安全生产工作安排部署会，对有关工作进行了安排。
文件要求，每年入冬前对现有除雪机械设备进行维修保养，保证一场雪一检修一维护，力争每场雪的出车率达100%。同时，要储备不小于80至160吨的环保型融雪剂以备应急使用。根据气象预报，降雪前除雪机械提前在各自作业路线起点待命，24小时昼夜值班，应急处置队伍要在雪后20分钟内启动扫雪除冰工作。除雪车40至60分钟完成一次作业循环。
在入冬前采取购买服务的方式和有关单位或个人签订临时租赁协议，租用装载机、平路机和运输车辆等通用工程机械和车辆，满足应急除雪时的工作需要。采购除雪“滚刷”刷毛、易损件和人工小型清雪工具等耗材，要保证质量和库存，街办或保洁公司将除雪棉服、棉鞋和棉手套等保暖物品，提前发放给一线作业人员。
二环路、环城路、三环路和一级道路路面使用抛雪机及外雇清运车辆第一时间快速运雪，达到“雪停路净”的标准，慎用装载机作业。一级道路人行道的运雪采取“错时”运雪的方式，与二、三级道路同一时间运雪。二、三级道路和背街小巷运雪完成时限：雪停后小雪1日内，中雪2日内，大雪及暴雪3至4日内。
截止1月23日，全市城管系统共储备融雪剂4032吨，推雪板33605个；自有专业除雪车辆达到89台（其中16吨以上专业除雪车19台，洒水车加装前置滚雪刷车39台，小型清雪车31台）；已签订协议租赁各类通用工程机械629台。
编辑： 刘望
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