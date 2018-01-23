新一轮降雨雪天气来临 西安公交满负荷出车6200部

西部网讯（记者 鄢山宇）根据陕西省气象台发布的预警，为保障新一轮降雨雪天气市民的正常出行需求，西安公交总公司全体驾驶员停止休假，满负荷出车6200部，全力保障乘客出行。
据了解，西安市公共交通总公司将随时启动《特殊天气安全行车应急预案》。全体驾驶员停止休假，满负荷出车6200部。缩短高峰时段发车间隔，加密高峰时段发车间隔，根据客流实际，通过加开区间车、大站快车，做好客流的疏散，满足市民上下班期间集中出行需求。
1月24日早晚高峰，总公司、分公司两级机关干部全部停止办公，同车队干部一起到大的站点及坡道、立交、桥梁、隧道等危险路段进行执勤，提醒驾驶员安全驾驶，同时引导乘客安全文明乘车。
西安公交总公司成立车辆抢修应急抢修小组，13部抢修车分布在坡道、立交桥等事故易发点位，现场待命，出现故障车辆及时抢修或拖移。技术部门提前做好车辆早启动电源、电瓶车的准备，加强早出车的值班工作，加强收车后的车辆排污工作。早班驾驶员提前30分钟到岗，清除风挡冰雪，确保早出车正常有序。
1月24日，西安公交储备210部车的运力，一方面用于线路早晚高峰增加运力，另一方面加强与地铁公司、高铁北客站的联动，做到地铁、高铁需要接驳时快速出动，及时疏散乘客。
编辑： 肖昌希
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