西安公交46、216路延伸至辛家庙公交枢纽站

西部网讯（记者 鄢山宇）为优化公交线网结构，方便群众乘车出行，从1月25日起，西安公交46路和216路线路将进行调整。其中，216路延伸至辛家庙公交枢纽站，增设大明宫国家遗址公园、大明宫含元殿等9个站点，取消含元路等5个站点。

46路延伸至辛家庙公交枢纽站 增设两个站点

46路由城南客运站发车，经朱雀大街、青松路、含光路、友谊路、长安路、南大街、东大街、南新街、东新街、尚德路（解放路）、东五路、尚勤路、环城北路、太华路、含元路、东二环至矿山路公交枢纽站。再由矿山路公交枢纽站经东二环延伸至辛家庙公交枢纽站。

沿线站点为城南客运站、西三爻、南郊储配厂、明德门、杨家村、朱雀大街•青松路口、二府庄、省肿瘤医院、吉祥村、唐城宾馆、南二环•含光路口、何家村、黄雁村、小雁塔、南稍门、南门、钟楼(南)、钟楼(东) 、端履门、新城广场、民乐园、五路口、火车站东、大华•1935、太华路、建华路、八府庄、万国金色家园、中铁现代物流、石家街、矿山路口、辛家庙、辛家庙公交枢纽站。

调整后增设辛家庙、辛家庙公交枢纽站两个站。线路延伸1公里，线路全长24公里，首班6:00 末班23:00，仍实行无人售票可刷卡票制。

216路延伸至辛家庙公交枢纽站 增设9个站点

216路由特警支队发车，经沣惠南路（唐延路）、南二环、长安路、环城南路、和平路、解放路、东五路、环城东路、太华路至太华路•含元路口后，再由太华路向北经太元路、东二环至辛家庙公交枢纽站。

沿线站点为特警支队、西安锦都（回）、新桃园、西桃园、桃园路、高新二路、白庙村、电子科技大学、人才市场、南二环•含光路口、省政务大厅、省体育场、草场坡、南稍门、南门、文昌门、和平门(去)、华夏银行、大差市、民乐园、五路口、朝阳门、太华路、大华•1935、大明宫国家遗址公园、大明宫含元殿、太元路、太元路西段、太元路•太和路口、太元路•御井路口、太元路东段、矿山路口、辛家庙、辛家庙公交枢纽站。

216路调整后增设大明宫国家遗址公园、大明宫含元殿、太元路站、太元路西段、太元路•太和路口、太元路•御井路口、太元路东段、辛家庙、辛家庙公交枢纽站九个站点。线路延伸1公里，线路全长23.7公里，首班：6:00 末班23:00，仍实行无人售票可刷卡票制。同时取消含元路、东二环至矿山路西口沿线的建华路、八府庄、万国金色家园、中铁现代物流、石家街五个站点。

编辑： 高政超