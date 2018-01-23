明日西安或有降雪 交警提醒：40余个路段需当心

容易发生交通事故的路段。

西部网讯（记者 刘望）据气象部门预报，1月24至27日，西安将出现一次降温降雪天气过程。24至25日，西安全市有中雪，南部山区有大雪，累计降水量5至12毫米。面对今年即将面临的第二场降雪，西安交警也提前发布40个道路事故易发地点，提前进行预告，减少降雪对市民造成的不便。

西安40余个路段须当心 降雪应急响应时全警上路

为应对此次降雪，西安交警已做好启动应急勤务响应等级准备。一旦启动冰雪灾害天气应急响应，全市交警将全员上路，加强重点地区、重点路段交通指挥、疏导和巡查工作，特别是在桥梁、隧道等易发生事故路段的交通管理工作，最大限度减少交通事故发生。

交警部门综合以往经验判断，降雪期间道路湿滑且通行情况差，在立交桥上下口、匝道、涵洞、环桥路面易结冰，交通事故多发。建议市民朋友雨雪天气尽量选择公共交通工具出行。

40个道路事故易发地点分别为：太白立交双向掉头处、朱雀桥向西、长安立交向东、太乙路立交双向掉头处、和平门隧道出入口、长安路西安宾馆向南、高新十字向西掉头处、小雁塔十字南北双向、六村堡立交、朱宏路立交、石化大道、快速干道、西南二环桥上、210国道、环山路、雁引路、108国道、明光路七路十字到九路十字、鱼藻路、市政府南门、凤城十二路、凤城十一路、雁翔路、大唐不夜城、东新街、西五路、东五路、太华路、矿山路、长乐桥、咸宁桥、互助路盘道、太白南路、科技路、锦业二路、电视塔周边、长安路、丈八路、电子西街、电子二路、电子四路、白鹿原、港务大道、半坡立交。

乘客多了路上车少了 施工占用道路仍应绕行才好

近期，西安各大高校陆续开始放假，西安市城西客运站、城南客运站、城东客运站、城北客运站、北客站、火车站等交通枢纽站乘客较多，交通压力开始逐渐上升。与此同时，从本周开始，全市中、小学陆续开始放假，早晚高峰时段校园周边道路交通压力将明显缓解，市区整体交通流量也会有所下降。

另外，五路口环形人行天桥于1月19日开始进行拆除，预计工期21天，施工期间道路指定方向夜间限行。施工区域周边道路设置提示和引导标志，并有人员指挥疏导，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示和疏导员引导通行。

尚稷路—明光路十字南北两侧于1月20日22:00开始施工围挡，工期10个月，施工期间，将对尚稷路—明光路十字北口及东口进行全封闭。途径车辆可由西向南及由南向西方向车辆从围挡西侧双向两车道导改路通行；其他方向通行车辆从尚宏路、尚苑路、文景路、河堤路等临近道路绕行。

编辑： 刘望