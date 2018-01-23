安康实施省内外异地就医联网实时结算 结算金额逾1亿元

安康召开异地就医直接结算工作实施新闻发布会现场。
安康市社保中心基金管理科副科长回答记者提问。
西部网安康讯（记者 毛明博）“截止目前，省内异地结算8276人次，基金支付1.07亿元；代西安市结算6329人次，基金支付3410万元；跨省异地就医结算1206人次，基金支付1083万元。”这是安康市社会保险经办中心主任邝贤君在今天（1月23日）召开的异地就医直接结算工作实施新闻发布会上晒出的惠民大数据和成效单。
2014年8月，随着安康开通与西安异地就医直接结算系统，也标志着陕西省地市间直接结算正式实施。2014年10月至2016年2月，安康各县（区）职工医保统一信息系统陆续建成，全面开通了在县（区）定点机构和市级医院就医直接结算。2017年全面建成了城镇居民医保系统，清除了生活在市区的居民医保直接结算盲区。
曾在安康某金融单位退休的职工曾先生今年已经89岁了，退休后，他长期在江西省吉安市居住，因年龄大身体欠佳常需住院治疗，但其单位在陕西省安康市，老人常为报销犯难。2017年9月18日，随着安康市开展跨省异地就医联网实时结算，他成为安康首例跨省就医费用直接结算的受益者。
近年来，安康社保部门以解决群众集中反映的“报少了、报慢了、不方便”为出发点和落脚点，加快信息化建设步伐，强化稽核监督，有效减轻了参保群众“跑腿、垫资”负担，从根本上解决了参保人员异地就医垫付费用大、报销周期长、往返奔波多、就医监管难等问题，极大地方便了参保对象。
为严防定点医疗单位违规，确保基金安全，安康市不断加大对异地就医备案审查和待遇审核的实时监控，一旦发现疑似违规行为，立即反馈相关县（区）核实处理。截止目前，已追缴违规资金137.6万元。
目前，安康市参保人数由2013年18.76万人增加到19.71万人，社保基金归集由2013年3.61亿元增长到6.53亿元。
编辑： 高政超
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