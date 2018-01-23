安康一男子醉驾致人骨折被刑拘

西部网安康讯（记者 毛明博）1月11日，安康男子史某醉酒驾车与摩托车驾驶员潘某发生交通事故致潘某受伤，史某遂报警。警方处警后，潘某被送往医院救治。此事，经网络披露后，引发关注。经检测，史某血液酒精含量为192.49mg/100ml，属醉酒驾驶。目前，史某已被刑事拘留。

今天（1月23日），公安汉滨分局对此事予以通报。通报称，1月11日22时30分许，史某（男，43岁，家住汉滨区兴科明珠小区）驾驶陕G00D09号牌私人小汽车由安旬路口经黄沟路驶往兴科明珠小区，行至黄沟路城投沁园小区以东50米处，与相对方向潘某（男，54岁，家住汉滨区建民办黄沟村）驾驶的陕GMH789号牌二轮摩托车相撞，造成潘某右腿开放性骨折。事故发生后，史某立即报警，并拨打120对伤者救治。

接110指挥中心指令后，公安汉滨分局交警大队江北中队事故值班民警立即赶往现场处置，随即开展现场勘查、伤者救治、酒精检测等工作。1月12日，汉滨分局交警大队对该起交通事故提级办理，对事故当事人史某涉嫌酒后驾驶机动车辆案件依法受理，抽调警力进一步开展现场走访、视频调取和血液送检等工作。

1月22日，公安汉滨分局交警大队取得血液检测结果。据检测结果显示，事故发生时，潘某血液酒精含量为22.7mg/100ml，史某血液酒精含量为192.49mg/100ml，史某属醉酒驾驶。当日，根据血液检测结果和其它综合证据，公安汉滨分局对史某涉嫌危险驾驶罪依法刑事立案。今天（1月23日），公安汉滨分局依法对史某刑事拘留。

目前，伤者潘某仍在医院治疗，事故责任认定和案件办理工作正在进行之中。

编辑： 高政超