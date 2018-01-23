西部网讯（记者 李媛 赵昊）1月22日、23日，来自32个界别的500余名政协委员陆续到陕西宾馆，向大会报到。记者注意到，与往年不同的是，委员在会场不仅拿到了纸质材料和文件，还在工作人员指引下安装了省政协“履职通”APP。通过手机，可实现电子化提案办理，方便快捷。

据省政协工作人员介绍，通过该APP，委员们可以提交电子提案，并获知反馈情况。在该APP上，委员们也可以互相交流，分享大会心得。“‘履职通’APP为委员们交流、履职提供了很多便利，对于这种与时俱进的新做法，我们都很乐意参与。”省政协委员、省歌舞剧院歌剧团艺术指导郝萌说。

省政协委员、延安大学教授张小兵告诉西部网、陕西头条记者，这次参会，他最关注的是特色小镇建设。“目前我省的特色小镇建设数量较多，存在的问题也比较多，比如说建设风格雷同，营销模式单一等问题。”

省政协委员、陕西师范大学教授吴言生是一名“老委员”。过去履职的五年，吴言生多个关于传统文化保护的提案收到了良好的社会反响，被评为优秀提案。在本次会议上，吴言生最关心的还是民生话题。“我准备了‘弘扬核心价值观，净化网络污染源’、‘ 打好扶贫攻坚战，千企爱心扶万家’等提案。”吴言生根据自己的切身经历，发现在浏览国内某知名大网站时，充斥着诱导青少年犯罪的图片和文字信息。吴言生建议，建立更加严密的防火墙，对不良信息进行堵截。

省政协委员、西安欧博集团执行总裁周建玲今年继续关注中小学生托管服务的有关问题。 “我在去年的基础上，继续深入调研，在充分了解了问题的基础上，提出了较为科学的建议。”周建玲希望探索构建政府、社会组织、公立学校共同构成的多元化学生课外托管格局。