西部网讯（记者 李媛 赵昊） “今年我们联合地市图书馆就社会热点、本地社会发展实际编辑了相关专题资料，代表、委员在浏览后需要更详细的资料，我们工作人员还会将资料发送至委员邮箱。”今天（1月23日），在陕西省两会住地宾馆，陕西省图书馆设立的两会信息服务点也已经准备就绪。据陕西省图书馆参考咨询部工作人员陈楠介绍，图书馆也是首次制作专题资料库，为代表、委员履职建言提供帮助。

记者了解到，在分析社会热点问题的基础上，围绕学习贯彻十九大精神，陕西省图书馆编辑制作了《学习贯彻十九大精神》《脱贫攻坚》《特色小镇建设》《热点关注》四个专题。同时就社会热点、本地社会发展实际，联系地市图书馆编辑了“红色旅游”（延安市图书馆）、“绿色发展与健康中国”（宝鸡市图书馆）、“公共文化服务保障法解读”（汉中市图书馆）、“乡村振兴战略”（商洛市图书馆）等21个专题资料库。

与此同时，为更好地宣传陕西文化，增强文化自信，陕西省图书馆今年与省作协加强沟通协调，在两会信息服务点专门设置省作协捐赠专架，形成了包含500余册我省作家著作的 “陕西作家著作专藏”。“这也是我们这几年在与委员的接触上，发现委员对这块有很大的需求，所以今年我们特别增设了陕西作家著作专架，供委员选读。”陈楠说。

为了让代表、委员第一时间体验到新技术在图书馆领域的应用，陕西省图书馆还将移动阅读平台带到了省两会现场，代表、委员除了可以通过电子阅读机阅读、下载电子图书期刊外，还可以查看到自建的“陕甘宁边区”、“红色记忆系列数据库”、“纪念陈忠实专题”、“话说陕商”等陕西地方特色数据库。