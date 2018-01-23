明日降雪 西安地铁早晚高峰增10列备用列车应对大客流

西部网讯（记者 鄢山宇）根据西安市气象台预报，1月24日至27日西安将有一次降雪、降温过程。1月23日，记者从西安市地铁办获悉，为应对早、晚高峰大客流，24日早晚高峰西安地铁线网准备备用列车10列，并视线网客流情况随时准备加开，高峰运能最大提升10%。

西安地铁将严格执行24小时应急值班制度，遇突发情况及时对外发布相关信息。

西安地铁办将组织人员及时清除各站出入口和高架站站台、站厅、通道等范围内的积雪，喷洒融雪剂，减轻路面雨雪结冰，并对楼梯、站台等重点区域铺设防滑垫、设置提示牌等。

为应对降雪天气地铁早晚高峰地铁出现的大客流，西安地铁成立7支应急小分队。重点加强后卫寨、纺织城、凤城五路、北大街、钟楼、小寨、丈八北路、太白南路等重点大客流车站运营保障力量。增加安检力量，早晚高峰重点车站每安检点增加1名手检人员，方便市民快速进站。同时增派工作人员对重点车站进出闸机、站台、电梯等位置进行客流引导。

在降雪后，西安地铁将重点加强对道岔、轨道、接触网等关键行车设备的清扫力度，确保低温天气下，设施设备运行良好，融雪装置正常开启，保障行车安全。组织相关管理及技术人员，重点加强对车站电扶梯、屏蔽门等涉及行车安全及客运服务的设备保障，确保设施设备运行平稳正常。

西安地铁提醒市民，降雪天气，地铁站内客流会骤增，部分车站将会适时采取临时限流措施，请广大乘客理解并给予配合，同时也提醒广大乘客提前出门、尽量错峰出行。

编辑： 高政超