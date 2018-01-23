全省法院去年受理约15万件执行案 执结标的金额约420亿元

今天（1月23日），省高院举行“基本解决执行难”新闻发布会。

西部网讯（记者 李媛）记者从今天（1月23日）上午省高院召开的新闻发布会上获悉，2017年全省法院共受理执行案件14.94万件，是2013年的3.01倍，结案13.79万件，是2013年的2.99倍；执结标的金额420.02亿元。首次执行案件实际执结率、实际执行到位率、终本率均位居全国第3，法定期限内结案率位居全国第4名。

目前，各职能部门已经形成了打击抗拒执行和联合惩戒“老赖”的高压态势。2017年，全省发布失信被执行人名单30458人，限制高消费5329人，限制出境2161人，限制失信被执行人（企业）设立、变更登记和备案41137次，拘留3978人，罚款371人，移送并判处拒执罪57人，在联合惩戒威慑下，自动履行生效判决人数较往年有大幅提升。

在财产查控方面，搭建中院与最高院不动产“点对总”查询平台，完善与地方金融机构建立“点对点”网络查控系统，协调公安、交管等部门建立了控制被执行人和被执行人车辆的工作机制，有效弥补了查控手段的不足，查人找物实现了由传统单一模式向多元化模式转变。去年一年，通过“总对总”网络查控系统，冻结29308次9222651.09万元。通过公安“缉查布控”和“交通路面查扣”，布控失信被执行人9374人、被执行人车辆1450台，查扣车辆514台，价款1.2亿元。网络拍卖涉案标的物2386件，拍卖3035次，成交额24亿元，成交率34%。

与此同时，从2017年12月起至2018年2月底，在全省法院部署开展以拖欠农民工工资、赡养费、抚养费等案件为重点的涉民生执行案件专项行动。目前，全省法院共执结涉民生案件4613件，标的到位额2.13亿元，其中司法救助989人，救助金额2516.32万元。

编辑： 高政超