西安解除重污染天气黄色预警 未来三天空气质量转好

西部网讯（记者 鄢山宇）1月23日下午，西安市重污染天气应急指挥部办公室决定发布解除重污染天气黄色预警信息，于1月23日18时起终止Ⅲ级应急响应状态。预测1月24日-26日，西安空气质量以良-轻度污染为主。

自1月23日清晨起，随着东路冷空气活动加强，西安大气扩散条件转好，环境空气质量持续改善。根据监测结果显示，午后西安市及周边城市环境空气重量均整体处于良-轻度污染的水平。根据省环境空气质量预报，经预报预警组结合中央气象台寒潮蓝色预警信息综合研判分析后认为：24日至26日，受冷空气和降水共同影响，西安整体大气条件利于污染物消除，霾过程将持续减弱消散。预测1月24日-26日，西安空气质量以良-轻度污染为主。

按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》关于重污染天气预警解除的相关规定，经市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定发布重污染天气黄色预警解除信息，于1月23日18时起终止Ⅲ级应急响应状态。

编辑： 肖昌希