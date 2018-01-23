陕西省网信办主任会议召开

1月23日上午，陕西省网信办主任会议在西安召开。省委宣传部副部长、省委网信办主任孙琳出席会议并讲话。

西部网讯 1月23日上午，陕西省网信办主任会议在西安召开。会议深入学习贯彻党的十九大精神、全国网信办主任会议和全省宣传部长会议精神，总结2017年全省网信工作，表彰先进，分析当前形势，研究部署2018年重点工作。省委宣传部副部长、省委网信办主任孙琳出席会议并讲话。省委网信办副主任张琳主持会议，副主任鲁世宗、黄永宏安排相关工作。各市（区）网信办主任，驻陕和省内重点网站负责同志等参加会议。渭南市网信办、延安市网信办、商洛市网信办、西部网和国际在线陕西频道的主要负责同志作大会交流发言。

孙琳指出，2017年全省网信系统紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，圆满完成服务保障党的十九大等各项工作，网上宣传主题鲜明、导向正确、气势恢宏，舆论调控管控坚决果断、精准有效，网络安全保障有力有序、平稳顺利，全省网络空间持续清朗，信息化建设和数字经济发展水平有效提升，网信队伍建设取得新突破。

孙琳强调，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是全国网信系统在新起点上实现网信事业再出发、上水平的起步之年。全省网信系统要把认真学习宣传和贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻省委十三届二次全会精神，切实落实省委省政府决策部署，坚持“创新发展、依法治理、保障安全、兴利除弊、造福人民”20字方针，加强网上正面宣传、强化网络空间综合治理、夯实网络安全基础，统筹推进信息化建设和数字经济发展，为谱写新时代陕西“追赶超越”新篇章贡献力量。

孙琳要求，新的一年，全省网信战线，一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。二是坚持正能量是总要求，高扬新时代精神和人民风采，讲好陕西故事。三是坚持管得住是硬道理，加强网上斗争和网络生态治理，确保全省网络空间更加风清气朗。四是认真贯彻网络安全责任制，提升网络安全防护能力，构筑坚实可靠的网络空间安全屏障。五是加快推进信息化建设和数字经济发展，为奋力追赶超越释放新活力、培育新动能。六是坚持全面从严治党永远在路上，扎实推进全省网信系统党的建设和人才队伍建设，为全省网信事业发展提供有力保障。

编辑： 钟莹