神木一幼儿园老师连续虐打幼童 涉事老师被行政拘留

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 秦俊峰）推搡、脚踹、掌掴、殴打……近日，一段神木市第四幼儿园老师连续虐打幼童的视频在网上广为流传，引发热议。人们在愤怒谴责的同时不禁要问：在舆论的高压和法律的严惩下，为何幼儿园的虐童事件仍然不断上演？

网友曝出的这段视频发生在榆林神木市第四幼儿园中三班教室，时间显示为2017年12月21日。画面中，一名年轻的女老师怒气冲冲，先是多次推搡一个身穿黄色衣服的孩子，而后转向靠墙的几个孩子，用脚连续使劲踢踹，几个孩子被踢翻在地。对这几个孩子接连殴打后，这名女老师显然是怒气未消，转而拉扯、推搡、击打另外几名孩子的身体，并且重重掌掴孩子头部。整个过程持续了一分多钟，除了本能的躲闪之外，孩子们在惊吓中只能默默地承受这位老师的粗暴行为。这段视频在网上曝光后，立即引起了广泛关注，很多人难掩自己的愤怒。

神木市第四幼儿园家长：“孩子在那，平白无故的，你在头上打，在腰上踢！”

神木市第四幼儿园家长：“你情绪不好，那是你自己的事情，你不能在学生身上出气！”

在神木市第四幼儿园，尽管家长们对这起虐童事件义愤填膺，但是面对记者的采访，许多家长似乎有所顾虑，不愿多谈。这位家长告诉记者，老师的做法让他们都感到了无形的压力，考虑到孩子还要在这里继续就读，他们敢怒而不敢言。为了深入了解情况，记者来到这家幼儿园，向工作人员表明了采访意图，却遭到园方的强硬阻挠。

记者：“我们想采访一下这次这个事件。”

神木市第四幼儿园工作人员：“没事没事！我不管这号事！”

经过几番周折，幼儿园正式接受了记者的采访。园方介绍，虐打孩子的是他们幼儿园中三班女老师高某。当天上午孩子们集体喝水时，一名孩子突然大声喊叫，说有人给他身上洒上了水，高老师质问是谁洒的水，没有一人应答，她一气之下，就做出了视频中的过激行为。

神木市第四幼儿园后勤处负责人：“当天的视频里面看到的总共是11名，11名小孩，进行了体罚和变相的体罚。”

神木市第四幼儿园园长方尚媛：“这件事情我觉得它是一个个例，以前从来没有发现过这种事情，这是第一次。”

园方一再强调，他们平时管理严格，出了这样的事纯属偶然，而涉事老师的不当行为也仅仅是一时冲动。

神木市第四幼儿园后勤处负责人：“当时也有可能这个老师在这几天排练节目，工作比较繁忙，也可能与当天的个人感情有关。”

因为孩子发生了洒水事件，就让这位老师震怒发飙，家长们对这样的解释无法接受。记者了解到，事发当晚，家长们在幼儿园聚集讨说法，尽管随后园方和涉事老师向家长做出了道歉，但是几名家长当场质疑这只是敷衍塞责，因为自己家的孩子并不是第一次挨打。

神木市第四幼儿园中三班家长：“你打我们娃娃就不止一次，对吧，高老师？”

神木市第四幼儿园中三班家长：“打了不止一次，对吧？”

对于家长们的当面质问，园方和这位女老师哑口无言。而让家长们更气愤的是，从视频中明显看到，另外两名老师发现这位高老师对孩子们大打出手后，竟然不管不问，听之任之。

记者：“为什么没有制止？你们了解过没有？”

神木市第四幼儿园园长方尚媛：“其中一个老师说她没有抬起头看，她刚好在拖地，她说她在忙着拖地呢！”

记者：“没看到还是？”

神木市第四幼儿园园长方尚媛：“没看到！”

事发后，幼儿园方面少从自身查找原因，也缺少反思，家长们对此很是失望。那么，作为监管部门的神木市教育局又是什么态度呢？

神木市教育局工会副主席贺彦标：“近多少年我们市也没出现过，出现这一例，我们也感到比较遗憾。”

神木市教育局局长刘会高：“这个我们肯定要反思嘛！以后要加强这方面的管理，要杜绝类似这种事情的发生。”

其实，幼儿园虐童事件绝非个例，仅去年年底，全国各地就连续曝出多起虐童事件。2017年11月8号，有家长曝料，上海携程托管亲子园有老师殴打孩子，还强行将疑似芥末的不明物体塞入孩子口中；几乎在同时，湖北十堰丹江口市曝出“老师打孩子耳光，大冷天脱幼儿裤子用冷水冲刷下体”的视频。2017年11月22号，媒体曝光北京红黄蓝幼儿园新天地分园发生虐童事件；2017年12月12号，西安市莲湖区曝出新华东幼儿园老师用胶带纸粘贴、封堵孩子嘴巴的事件。

评论员袁秋乡：“个别幼师为什么就可以无视相关法律，随意地去惩罚这些天真可爱的孩子？这个和他（她）们的素质不高是有关系，但是也和我们这些相关部门的监管不严、资格认证混乱是不是也有更密切的关系呢？那么第二个就是，相关事件都是家长发现孩子受到伤害了以后找上门来，园方这个时候才一副恍然大悟的样子，那你平时干什么去了？相关幼儿园和监管部门是不是存在着失职，甚至是包庇袒护的这种行为？那么是不是也应该受到处罚？第三，虐童的事件一旦发生，我们看到的结果往往就是涉事的老师被开除，然后从此就息事宁人了，我们为何不能依照法律从严从重来惩处，来以儆效尤？而且，如果只是头痛医头、 脚痛医脚，或者只是发现一起处理一起，而不是从健全机制上发力，我觉着虐童行为肯定是难以根治的。”

那么，怎样才能做到防患于未然，尽可能地规避虐童事件的发生呢？

评论员袁秋乡：“我觉得首先我们要提高准入门槛，提升幼师的素质，这个是我们解决虐童难题逃不开、绕不开的一个重要的环节。应该提高从业者的法律意识、道德意识、专业水平，而且还要有一些行之有效的手段，比如说对那些有不良记录的人员，我们实行一种黑名单制，只要他（她）有一次污点，那么就终身禁入相关行业领域，而且对学校、幼儿园、托儿所也应该加强监督检查，不能说是“一证了之”——只管发证，不管最后的监管。而且，我还希望所有的家长，大家应该参与到对孩子的关怀和保护当中、对幼儿园工作的监督当中，只有全社会大家都来关心儿童，类似的虐童事件发生的概率才会降低。”

记者了解到，神木市第四幼儿园虐童事件发生后，教育部门已经责令对涉事老师高某作解聘处理，并对该园园长作出行政警告处分，另外两名老师也已被停职。当地公安机关依据《治安管理处罚法》，对涉事老师高某行政拘留十日，并处罚款500元。

孩子是父母的心头肉，是祖国的未来。要让幼儿园成为孩子们成长的乐园，需要培养更多有师德、有水平、有爱心、有责任的幼儿教师，要进一步规范幼儿园的准入条件和门槛，还要强化幼儿园的日常监管等，如此多措并举，幼儿园才可能成为让家长心安的地方，孩子们才能在幼儿园里健康成长。

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编辑： 辛超