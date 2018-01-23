陕西省：“三下乡”精准对接 服务脱贫攻坚

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，点击进行留言>>>>>

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）一月中旬，全国文化科技卫生“三下乡”陕西集中示范活动分别在陕西省汉中西乡和榆林子洲举行，一大批惠民项目精准对接基层需求，实实在在为基层服务，给当地群众脱贫致富带来了实惠。

国家新闻出版广电总局党组成员、副局长张宏森：“2018年全国文化科技卫生‘三下乡’陕西集中示范活动启动仪式开始。”

本次“三下乡”活动以“服务脱贫攻坚、推进乡村振兴”为主题。在现场，国家新闻出版广电总局和陕西的省、市、“三下乡”活动57个成员单位、近千名专业技术服务人员，给当地群众送来了喜闻乐见的文艺演出和文化产品，针对当地常见疾病提供免费的医疗服务和常用药具，同时还带来了基层最迫切需要的科技服务和科普宣传，吸引了上万名群众。在省科技厅、农业厅的展台前，前来领取资料、咨询问题的群众络绎不绝。

西乡县群众：“带来了以前没有看到过的一些东西，感觉很好。”

陕西省农民科技教育培训中心副主任康炜：“将农业技术、最先进的实用技术送到田间地头。”

国家新闻出版广电总局的服务台前，一排崭新的数字电影放映机吸引了大家的目光，这些放映机将会送往陕西省基层农村，给老百姓带去丰富的精神大餐。

中国电影集团公司副总经理卢安泰：“我们还给陕西的农民观众送来了2000场电影的放映场次。”

与此同时，由各部门组成的11个服务小分队分赴西乡城北、城南、堰口、杨河4个街道办和镇，现场开展茶园冬季管护培训、农业技术咨询、科技技术咨询等活动。在堰口镇罗镇村茗园，技术人员不厌其烦地给茶农们讲授茶园冬季管护的技术要点。从如何剪枝到如何施肥、除虫，来自堰口镇罗镇村的贫困户周胜华听得格外仔细。他家里种了3亩茶叶，由于缺乏技术，产量一直不高。

西乡县堰口镇罗镇村贫困户周胜华：“我们务茶叶就是缺少技术，我们那的茶叶就是提高不起来品质和质量。今天，这个技术给我们一讲，我们就学到了。”

西乡县地处秦巴山区集中连片特困地区，经济发展相对落后，作为全县主导产业之一的茶叶种植面积32.3万亩。近两年，在“三下乡”活动中，科技部门在当地推广了有机肥和茶园管理技术标准，实现了农民增收和生态保护互利共赢。

西乡县茶叶局副局长肖长顺：“一年培训都在80期以上，培训人员8000人次以上，把一些实用的先进技术教给老百姓，让他们掌握这一块。”

西乡县罗镇延宾茶叶有限公司董事长胡彦兵：“以前一亩地收入3000块钱，现在通过各项技术培训以后，一亩地能卖到六、七千块钱，七、八千块钱。”

西乡县委书记演晓刚：“省市41个部门为西乡县援助项目181个，援助资金近5.5亿元。下一步，我们将坚持‘常下乡’‘常在乡’，围绕实施乡村振兴战略，助力脱贫攻坚。”

1月18日，榆林子洲县的“三下乡”集中示范活动现场也是热闹非凡。1000多名专家及技术人员为当地群众普及婚姻家庭、医疗保健、病虫防治、法律维权等方面知识，免费发放画册、图书、药品等物品。来自全省8家合作医院的57名专家医生还在现场进行了义诊。村民景勇斗年过七旬，患有白内障，他专门赶到现场就是想让专家给看一看眼睛。

空军军医大学唐都医院副院长袁军：“优质资源下沉，服务贫困地区的老百姓，也是解决看病难、看病贵的一个有力举措。”

子洲县双湖峪街道办林场村村民任佑平常年在外打工，因为年底工资难以结算，最近，他正准备向法院起诉讨要工资，正想着如何聘请律师的时候，没想到送法下乡小分队带着律师来到了村上。

律师：“如果是工队，雇佣的工队跟人家要有个结算单，你们最后结算工程没？”

任佑平：“结算了。”

律师：“结算有证据没？”

任佑平：“有呢。”

律师：“有证据在当地法院就可以立案。”

记者了解到，在今年的“三下乡”活动中，子洲县围绕当地优势特色产业和县域经济发展，由农技专家、科技特派员组成9个下乡小分队，走村串户，来到田间地头开展技术咨询和现场培训，面对面为农户提供技术指导，帮助群众增收致富。

陕西省果业管理局推广研究员郭民主：“送科技下乡，带着物资，带着技术，带着资料下来，帮助群众提高管理技能。”

记者了解到，从1997年国家实施“三下乡”活动以来，陕西省不断创新举措，紧紧围绕基层群众所需，活动内容日益丰富，覆盖面也更为广泛。“三下乡”从关中地区延伸到到陕南陕北，给偏远地区的农业、农村和农民群众带来实实在在的的帮扶，成为深受基层欢迎的民心工程。

陕西省科学技术厅副厅长林黎明：“应该说集中了陕西科技的优势，随着农民的节奏走，随着农时的节奏走。我们已经在全省汇集了5547名科技工作者为农业服务，为农村服务。”

陕西省委宣传部宣教处副处长周凯：“西乡县和子洲县，我们对接的资金，两家的资金将近达到8亿元。国家新闻出版广电总局也向陕西省赠送了10台电影设备，2.2万册的图书以及放映公益电影场次达到2000场。”

据了解，随着“三下乡”活动的深入开展，陕西省“三下乡”工作的内涵和外延也不断扩大，成为一个送政策、送技术、送资金、送项目的综合性常态化的帮扶活动。目前，“三下乡”示范活动省级成员单位从过去的12个拓展到29个，扶持项目资金也有重大突破。去年集中示范点白河县安排惠民项目99个，项目资金总额达3.2亿元。今年，“三下乡”活动都是选择国家级的贫困县，有关资金、项目和服务都向扶贫领域倾斜。其中仅在西乡县就安排惠民项目181个，项目资金总额达4.8亿多元，有效助力当地的脱贫攻坚任务。

陕西省委宣传部宣教处副处长周凯：“坚持‘常下乡’‘常在乡’，月月都要深入到乡村，深入到贫困县的乡镇、社区去进行精准的、一对一的，他们最急缺的服务，我们把这个服务送下去。”

今年的“三下乡”活动，送去的服务、项目、资金都充分考虑了农村实际、想到了农民意愿。不管是服务内容，还是项目和资金，都确保了点对点对接，并且服务到位，让群众真正得到实惠，从而让精准扶贫更有力量。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超