西成高铁开通促进两地旅游产业 资源互补旅游共赢

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 赵明 卫向阳）在之前的节目中，我们跟随两个普通的市民家庭，体味了他们在西安和成都旅行中的不同感受。今天，我们继续来观察西安和成都、陕西和四川两地在旅游服务、景点设置，以及服务应对措施等方面做了哪些工作？又有哪些值得相互借鉴的地方？

今年五十多岁的宝鸡人李大姐在临潼兵马俑博物馆附近开小吃店已经有五、六年了。李大姐说，之所以选择在这里开店，主要是因为兵马俑被称为世界第八大奇迹，是来陕西的游客的必选之地。而参观游览完后，不少人还要在景区附近吃饭。

小吃店店主李大姐：“因为我是宝鸡人，我就想开宝鸡正宗的擀面皮，肉夹馍啊，让很多游客都能尝到我们的特色小吃。”

随着西成高铁的开通，李大姐发现每天进店的客人数量比往年同期多了不少。而记者也了解到，2017年兵马俑景区游客接待总量为600多万人次。但今年的元旦小长假，游客量却达到了82000多人次，同比增长了八成。

秦始皇帝陵博物院院长助理郭向东：“元旦三天假从第一天起兵马俑就迎来了游客的高峰，2017年12月30日全天接待游客量27000多人，与去年同期相比增长92%多，2017年12月31日我们的观众量达到了38000多人，与去年同期相比增长了99%多，几乎是增加了一倍，从今年这几天的情况看，又开了一个好头。”

自身的名气再加上西成高铁开通的红利，让兵马俑景区今年有了一个漂亮的开门红。而针对西成高铁的开通，西安市旅游局除了早早着手在西成高铁沿线的广元、江油、绵阳等地加大推广力度外，更是携手西安三十个景区推出了力度很大的优惠措施。

西安市旅游局副局长余亚军：“乘坐西成高铁的旅客，只要你持西成高铁票，在我们西安三十个景区就可以享受半价的优惠，这个时间从现在起一直到三月十五号。据我们目前掌握的情况，西成高铁开通以后，我们的景区四川方向的游客增长了有一倍多，所以这个效果还是比较明显的。”

西成高铁就像一条丝带，串起了川、陕沿线的各个城市，形成了中西部地区快速便捷的高铁新通道，城市间实现高铁“公交化”运营，对于推动沿线旅游业的发展，为加速西部地区经济转型发展都将起到助推作用。

利用周末，今年二十多岁的小席带着女朋友从西安坐着西成高铁到成都旅游，由于出发前做足了攻略，小席把四天的行程安排得满满当当。

西安游客席先生：“已经去过好几个地方了，因为成都的景点也挺多的，去了宽窄巷子，春熙路，锦里刚逛完，现在逛武侯祠，后面还准备去峨眉山，乐山大佛。”

在这次的行程里，小席不仅规划了成都市区的景点，还包括了像峨眉山、乐山大佛这些离成都市区有一定距离的景区。市区的交通好解决，远一点的景点如何过去是个问题。租车的话，对于刚毕业不久的他来说有点不划算，坐火车来回倒车又有点折腾，而成都东站旅游集散中心发往各个景点的“熊猫大巴”，就成了他们最好的选择。

成都市旅游集散中心副总经理程复昭：“陕西的乘客坐高铁到达以后，可以在我们这个集散中心无缝换接所有到四川省，各个知名景区的旅游直通车，做到最后一公里零换乘的这种服务。周五下午到了以后，可以从这里换成到四川峨眉山、乐山、都江堰、青城山各个景点的大巴。”

熊猫大巴不仅有远途的接驳直通车，在成都市区游览各个景点时更为方便。观光车票六元一票制是当天有效，八元一票制是两天有效，可无限次地乘坐。除了推出了“熊猫大巴”旅游专线外，随着西成高铁的开通，成都市旅游局还出台了一系列措施来吸引陕西以及各地的游客。

成都市旅游局政策法规处副处长王如桦：“第一点就是我们推出了八大主题的旅游产品，包括品美食、熊猫，包括我们的古镇，我们的民俗还有购物。第二个措施，可能更多的游客会利用周末的时间来成都旅游，针对这一特点，我们推出了周末两日游的旅游线路，其中包括欢乐亲子游、蜀地山水之旅，还有文化古镇之旅等等四条线路。”

除此之外，成都市的部分景点也有半价或免票的服务。记者从四川省旅游产业发展领导小组办公室获悉，元旦小长假期间，四川省纳入统计的71个4A级以上旅游景区共接待游客216.012万人次，实现门票收入4431多万元。随着西成高铁的开通运营，大熊猫基地、宽窄巷子、锦里等主要景点接待来自西安等地的游客大幅增加。

四川省旅游发展委员会副巡视员谢海银：“陕西在入境游的市场宣传上，确实值得我们学习，还有在这个历史文化的挖掘上，值得我们学习。我们互为目的地，互为客源地，互为宣传平台，相互互利互惠，达到双方共赢，让我们陕西和四川的旅游产业发展得更好。”

应该说，陕西和四川、西安和成都，都有着丰富的旅游资源，西安以深厚的人文历史著称，而成都则以休闲度假类的资源居多。因此，两座城市有它的互补性，也有它的共通性。而随着两地高铁的贯通，必将为游客提供一个内容更加丰富、体验更加精彩的旅游线路。

陕西省发展和改革委员会副主任徐强：“它会形成一个有人评价是从历史到天堂之旅。我们人文资源全国名列前茅，四川的山水资源全国名列前茅，所以两地充分互补，会吸引更多的这两个区域之外的人来游陕西游成渝，来在旅游过程里面寻找这种合作的机遇，寻找这种交流。我觉得这条线确实对我们省意义非常重大。”

西成高铁就像一双羽翼，承载着西部地区人们的梦想与希望。它的开通，在川、陕两地旅游发展方面，在整个区域经济的均衡发展当中，将会发挥越来越大的作用，收到越来越明显的效果。当然，高铁开通带来的不仅仅是两省旅游的协同发展，随着人流、物流、信息流、资金流通过高铁的交互往来，也必将促进两地在经济增长，区域协同发展等更大范围内发挥积极的作用。

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编辑： 辛超