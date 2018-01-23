西成高铁通车带动旅游发展 川陕一日经济圈形成

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）随着西成高铁的开通，陕西四川成都西安两省双城的旅游成为一种流行，越来越多的川陕游客选择在周末或者节假日坐着高铁游两地。那么，旅游资源都很丰富的陕西、四川两省，哪些景点、哪些美食最吸引游客？在旅游特点以及公共服务方面两地有哪些不同？又有哪些值得彼此借鉴学习的地方？对此，我们栏目记者专程在西安、成都两地进行了调查采访。
西成高铁2017年年底开通以来，备受社会各界关注。在这个刚刚过去的元旦小长假，不少人坐上高铁切切实实体验了一把，并在朋友圈晒车票、晒美食以及各种旅行感受。坐着高铁游两省，这种新的双城旅游方式也迅速兴起。成都市民罗先生和妻子夏女士就利用元旦假期，带着孩子和父母，一家五口人来陕西美美地玩儿了几天。
成都游客夏女士：“以前是在电视上看看，但是你到现场看看还是很震撼的，尤其是你仔细观察每个兵马俑的动作发型衣着都不太一样，觉得古人还是很伟大。”
成都游客罗先生：“四川的景点更加精致，更加秀丽一些，这边的景点更加古朴更加粗犷，豪迈一些。”
除了名胜古迹之外，各种陕西小吃也是夏女士一家人的必选。牛羊肉泡馍、肉夹馍、擀面皮，尤其是陕西的扯面、臊子面、大刀面、蘸水面、biangbiang面等各种面食，让她们一家老小感受到了完全不同的风味。
成都游客夏女士：“面食的话，就比较符合老人和小孩的胃口，不辣也比较软，牛羊肉这些也挺不错的，一家老小都能找到自己喜欢吃的东西。”
和夏女士一家一样，记者了解到，自西成高铁开通以来，越来越多的四川游客坐着高铁来陕西省游玩，而陕西已经成了四川游客一个重要的旅游目的地。成都铁路部门提供的数据显示，元旦假期，西成高铁由成都发往西安方向的游客约10万人次，已经成为假期全国铁路最热门的出游线路之一。
四川游客：“古城墙那边也是古香古色的，挺美的，大雁塔我来了感觉特别有历史感，历史感比较浓厚。”
四川游客：“挺吸引人的，就过来看一下。坐西成高铁挺方便的，而且挺便宜的，四个多小时就到了，下回我来这里还是会坐高铁的。”
国内某知名旅游网站的统计显示，最受四川游客喜爱的西安周边景点分别是兵马俑、城墙、大明宫、大雁塔、钟鼓楼等等这些传统知名景点，而时间宽裕的游客还会选择到渭南的华山以及汉中的洋县、佛坪等地游览。可以说，西成高铁的开通，大大方便了两地游客的出行，川陕一日生活圈已然形成。
元旦期间，除了很多四川游客来陕西省之外，陕西本地也有不少游客选择坐高铁走出去到四川去游玩。记者从西安铁路部门了解到，元旦小长假期间，西成高铁动车组列车从陕西省共发送旅客22.9万人次，单从数据上来看，远远大于成都到西安方向的旅客人次。
就在成都市民夏女士一家在西安游玩的同时，西安市民侯先生和张女士一家也在成都的武侯祠景区玩得不亦乐乎。从武侯祠到宽窄巷子，从熊猫基地再到都江堰景区，几天的行程安排得满满当当。对于侯先生一家来说，到成都，除了玩儿之外，品尝各种小吃也是必不可少的，火锅、龙抄手、伤心凉粉、串串、兔头、甜水面和赖汤圆等等，这些都是一家人计划品尝的美食。
西安游客侯先生：“咱们那边有咱们的特色，这边有这边的气息，风俗，他们这边景点的特色，人文还有感觉环境上，很湿润也很不错。”
西安游客张女士：“咱陕西那边历史文化比这边要多一点，所以就感觉古代的气息比较浓厚一些，古城市嘛，这边的话就比较现代一点。”
国内某知名旅游网站的统计显示，最受陕西游客欢迎的四川景点分别是：熊猫基地、宽窄巷子、杜甫草堂、武侯祠、锦里等等。而时间宽裕的游客则会选择去周边的峨眉山、乐山大佛游玩。
采访中记者了解到，如今，“西成高铁双城记”这种新的旅游方式正越来越受到市场的欢迎，记者从西安铁路部门了解到，西成高铁开通“满月”以来，共发送旅客93万人次。开行初期，每天安排7对动车，调整铁路列车运行图后，日开行动车组列车达到53对。可以说，西成高铁的开通，大大活跃了陕西、四川两地的旅游市场。
成都游客：“我觉得高铁时代的来临，对我们双城的生活，都是一种比较便捷的交通工具，拉动了两个城市的经济发展，坐高铁是很多人出行方便的一个选择。”
西安游客：“我们几个同学听说西成高铁开通了，我们好朋友约了四五个人，一块坐西成高铁就过来了，坐西成高铁到成都确实很方便，建议陕西的乡党都到成都来看一看，也建议成都的游客到陕西的兵马俑去看一看。”
采访中记者了解到，西成高铁的建成通车，将对川陕两地的区域协调发展带来巨大的促进作用。西安是世界四大文明古都之一，历史名城，丝绸之路的起点，历史底蕴丰厚。成都贵为“天府之国”，物产丰富、休闲安逸、气候湿润。两个大美之城因为高铁而紧密联系，两地的旅游产业必将更加旺盛，从而带动两地及周边城市的旅游经济共同发展。
评论员杜跃平：“成都是个休闲的城市，西安来讲，是一个正在发展的但是古老的城市，从生活的节奏来讲，从西安到成都，拿四川话来讲，就是那种安逸和舒服，所以两地不同的地理环境，两地不同的风情，两地不同的饮食和历史传承也不一样，我想这对两地的旅游来讲，带动性非常大。”
在西成高铁沿线，分布着许多著名旅游景点，如气势磅礴的秦始皇兵马俑，雄奇险峻的剑门关，以及中华文化遗产金沙遗址博物馆等等。而未来，这些闻名全国的旅游景区，将在西成高铁提供的快捷交通下，吸引更多来自全国各地的游客，促进两地旅游业共同发展。
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编辑： 辛超
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