西安出台剿劣水三年行动方案 全面消除劣Ⅴ类水体

西部网讯（记者 鄢山宇）1月23日，记者从西安市举行的《西安市剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》新闻发布会上获悉，西安将全面落实河湖长制，从现在起到2020年，利用三年的时间，全面消除西安境内劣Ⅴ类水体，渭河西安段出境断面水质稳定达到Ⅳ类，全市水生态系统功能基本恢复，绝不把劣Ⅴ类水带进小康社会。

西安成立河湖长制领导小组 七部门协力剿劣水

2017年，西安扎实推进河长制工作，开展了专项整治行动，整治河段359条，清理垃圾150多万方，铺设管道177.5公里，封堵非法排污口519个，乱倒乱排现象基本消除，“垃圾河、黑臭河”治理取得阶段性胜利。2017年8月，西安以高分顺利通过国家水利部和陕西省政府联合组织的全国水生态文明城市建设试点验收。

为进一步推进河湖治理，按照“一年治污水、三年剿劣水、五年全治理”的总体目标，西安市委市政府结合河湖实际，制定了《西安市剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》。

为顺利实现三年剿劣水目标，西安重点实施十大剿劣水工程，瞄准河湖存在的具体问题，拉出清单，制定针对性对策措施，一河一策、一湖一策。

为了推动剿劣水十大工程顺利实施，西安成立河湖长制领导小组，牵头部门市水务局、市环保局、市市政局、市城管局、市工信委、市建委、市农林委等七个部门还分别制定了本部门《剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》，进一步细化工作目标和具体任务。

农村污水治理覆盖率仅27% 三年行动约花费88亿元

记者从会上了解到，农村污水治理正式起步于2017年，相对于杭州市80%、成都市70%以上的覆盖率，西安市27%的覆盖率明显落后。

根据方案安排，西安市农村生活污水治理工作计划用三年时间，完成1140个行政村污水治理任务（每年治理380个行政村），到2020年，确保60%以上的行政村污水得到有效治理。同时，蓝田县、周至县要创建全国农村生活污水治理示范县。阎良、高陵、长安、临潼、鄠邑区要创建省级农村生活污水治理示范区。西咸新区和国际港务区，每年完成20%以上的治理任务，确保三年完成60%以上。

“我市农村污水治理存在很多困难，一是起步晚、底子差。二是任务重，资金需求大。初步测算，农村污水治理三年行动约需要88.6亿元（不含西咸、港务区）。”据西安市水务局局长贾生林介绍，西安将结合乡村振兴战略，实施农村污水治理PPP项目，采取“以城带村”、“以镇带村”、“村联村”等方式，建设农村生活污水处理设施，分类实施。

“环保部门加强对农村生活污水治理设施的运行监管，确保建成的农村生活污水治理示范点规范运行，达标排放。对于超标和超总量的水污染排放企业将予以黄牌警示，一律限制生产或停产整治，整治未能达到要求且情节严重，将给予以红牌处罚，一律停业、关闭。”西安市环保局副局长白波透露，2018年，完成市级19个河湖水质自动监测站建设，实现监测数据联网。通过水质监测数据考核各区县政府、开发区管委会。

这十项工程具体是：

1.城镇污水处理厂建设及提标改造工程。主要是通过技术改造，解决污水处理厂出厂水质相对偏低的问题。到2020年，全市所有污水处理厂出水水质全部达到地表准Ⅳ类。

2.农村生活污水治理工程。主要采用“城带村”“镇带村”“联村”“单村”等方式，加快农村生活污水处理设施建设。到2020年，全市60%以上行政村生活污水得到有效治理。

3.城镇截污纳管及雨污分流改造工程。按照污水“全收集”的目标，将居民小区、企事业单位等排污管道接入市政管网，按照规划完成新建排水管网工作。到2020年，全市雨污分流改造完成60%以上。

4.沿河工商企业执法监管工程。强化工业集聚区污染治理，加强水环境执法监管。到2020年，全市重点污染源全部实现自动监控，水环境执法监督威慑作用明显增强。

5.沿河农村垃圾集中收集处置工程。全面推进沿河农村生活垃圾分类收集处置工作，提高减量化、无害化、资源化处理水平。到2020年，实现全市498个沿河行政村生活垃圾全收集全处理。

6.农业面源污染及养殖场治理工程。持续推进化肥农药减量化行动，积极推进规模养殖场粪便污水贮存、处理设施建设。到2020年，全市测土配方技术覆盖率达90%以上。

7.海绵城市建设改造工程。重点对城区居民小区、公园绿地、道路广场实施海绵城市建设改造。到2020年，把小寨区域、西咸新区沣西新城打造成全国海绵城市示范区。

8.河流湖库治理工程。按照“8+5+2”大西安水系治理规划，加快灞河、沣河等主要河流综合治理工程，加快推进昆明池、渼陂湖等重点湖库建设。到2020年，基本完成“8+5+2”治理任务。

9.水生态修复工程。在渭河主要支流入渭口建设人工湿地，加大水生态保护与修复力度。到2020年，全市新增水面1万亩，新增湿地1.5万亩，全市水生态系统基本恢复。

10.河湖监测管理工程。强化河流湖库水环境质量监测监控，实现全市河湖信息化管理全覆盖，重点污染源监测监控全覆盖。

编辑： 焦晓珊