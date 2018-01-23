陕西发布暴雪蓝色预警

陕西省气象台1月23日10时30分发布暴雪蓝色预警：预计23日20时至24日20时，宝鸡南部、杨凌、咸阳南部、西安南部、渭南南部、汉中、安康、商洛及秦岭山区将出现5毫米以上降雪，其中汉中东部、安康南部和东部、商洛南部将出现10毫米以上降雪，交通、铁路、航空、电力、通讯将受到影响，设施农业受到威胁。
暴雪防御指南：
1，政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；
2，交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；
3，行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应该采取防滑措施；
4，农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；
5，加固棚架等易被雪压的临时搭建物。
编辑： 魏梅
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